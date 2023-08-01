МНЕНИЕ ⟩ Что будет, если Россия вернется?

Как повелось со времен великих переворотов, под видом идеологии улаживались личные отношения. Самой обыкновенной была месть. В то же время, у многих эстонских русских вырабатывается свой «хороший эстонец», свой «домашний эстонец», который, похоже, не подпадает ни под одно общее правило.
Но какая судьба постигнет таких, как Виктория Ладынская или Сергей Метлев, об этом лучше не думать.
Ни одна оккупация не обходилась без помощников извне.
Что-то сильно изменилось в плане общего видения. Вспомним Адо Гренцштейна, который считал, что маленькому народу выгодно слиться с большим народом. В его время Россия как такая великая нация в основном учитывалась, потому что, несмотря на всю византийность, Россия была на пути к капитализму, и можно было предположить, что однажды она станет более-менее нормальной страной.
Сейчас, особенно на фоне развития последних лет, образ России изменился до такой степени, что трудно было бы даже представить появление новых клонов Гренцштейна. Дело не в том, что стремление к интеграции как таковое исчезло у эстонцев, нет, просто в настоящее время в русификации в основном преобладает стремление стать глобальным гражданином мира.
Население Эстонии резко сократится. Кто может, сбежит. Кто не может уехать, останется здесь, плюс те немногие, кто относительно хорошо живет в качестве местных заместителей администрации, а также дети и некоторые хардкорные националисты. В Эстонии кончились бы коренные жители - без всякой надежды когда-либо снова собраться вместе, потому что на новом месте жительства они растворились бы среди местных на целые поколения.
P.S. Можно себе представить, как начнет раскручиваться миф о новом золотом веке. Даже те, кто мало знаком с историей, знают, что в первую эстонскую эпоху отношение людей к политикам было таким же, как и сейчас, то есть далеко не идиллическим. И все же!
Представляю, как в чьем-то романе (например, «Пригожин - последний губернатор Эстонии») молодые люди сидят у костра и поют: «Хотел бы я быть дома/ Когда президентом будет Карис/ А Херем командует армией/ и платит евроцент».