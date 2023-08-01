МНЕНИЕ ⟩ Что будет, если Россия вернется?

Российская угроза преследует нас в основном по умолчанию. Публично это проявляется на военном уровне (от увеличения расходов на оборону до технических деталей) и на международном уровне, как защита собственного тыла.

Роман-антиутопия мог бы начаться с того, что Эстония по каким-то причинам не вступила в НАТО в 2004 году. Но как будет выглядеть повседневная жизнь людей во время и после нападения? Здесь вопрос не столько бытовой, то есть, есть ли в магазине хлеб и мыло, сколько тот, какими будут новые человеческие отношения и будущее всего народа.

Прежде всего: оккупировала бы Россия Эстонию, если бы это было возможно, и в какой форме? Честно говоря, Эстония России не особо нужна. «Окно в Европу» - это во многом анахронизм или символ современных технологий.

Эстония тоже давно утратила прежний притягательный титул «Советского запада» (когда Ницца и Лондон под рукой, у российской элиты нет желания приезжать в Ныва на охоту на кабана). Здесь не так много полезных ископаемых, которые можно было бы разграбить, за исключением незавершенной добычи фосфоритов. Основными мотивами нападения были бы злорадство, месть и унижение.