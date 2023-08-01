МНЕНИЕ ⟩ Что будет, если русские вернутся?

Но какая судьба постигнет таких, как Виктория Ладынская или Сергей Метлев, об этом лучше не думать.
Ни одна оккупация не обходилась без помощников извне.
Что-то сильно изменилось в плане общего видения. Вспомним Адо Гренцштейна, который считал, что маленькому народу выгодно слиться с большим народом. В его время Россия как такая великая нация в основном учитывалась, потому что несмотря на всю византийность, Россия была на пути к капитализму и можно было предположить, что однажды она станет более-менее нормальной страной.
Сейчас, особенно на фоне развития последних лет, образ России изменился до такой степени, что трудно было бы даже представить появление новых клонов Гренцштейна. Дело не в том, что стремление к интеграции как таковое исчезло у эстонцев, нет, просто в настоящее время в русификации в основном преобладает стремление стать глобальным гражданином мира.
Население Эстонии резко сократится. Кто могут, те сбегут. Те, кто не могут уехать, останутся здесь, плюс те немногие, кто относительно хорошо живет в качестве местных заместителей администрации, а также дети и некоторых хардкорные националисты. В Эстонии кончились бы коренные жители - без всякой надежды когда-либо снова собраться вместе, потому что на новом месте жительства они растворились бы среди местных на целые поколения.
P.S. Можно себе представить, как начнет раскручиваться миф о новом золотом веке. Даже те, кто мало знаком с историей, знают, что в первую эстонскую эпоху отношение людей к политикам было таким же, как и сейчас, то есть далеко не идиллическим. И все же!
Представляю, как в чьем-то романе (например, «Пригожин – последний губернатор Эстонии») молодые люди сидят у костра и поют: «Хотел бы я быть дома/ Когда президентом будет Карис/ А Херем командует армией/ и платит евроцент».