Председатель совета Nordica об убытках компании: уже в мае прозвенел тревожный звонок

По словам Дэвида О'Брока, председателя правления убыточной авиационной компании Nordic Aviation Group (Nordica), признаки опасности были уже два года назад. О'Брок назвал чрезмерно оптимистичную стратегию расширения одной из причин убытков.
«В последние месяцы экономическое положение Nordica резко ухудшилось, а доходы компании оказались значительно ниже ожидаемых. Затраты значительно превышают доходы», – сказал Дэвид О’Брок, председатель правления Nordic Aviation Group. Он добавил, что май – это пик туризма, и компания могла бы получить прибыль в это время, но вместо этого увеличились убытки. «Это вызвало тревогу», – сказал он.
Nordica уже понесла убытки в первом квартале этого года. Этого следовало ожидать, сказал О'Брок, поскольку начало года – низкий сезон в авиации.
По предварительным данным, консолидированный общий оборот за шесть месяцев Nordic Aviation Group, то есть Nordica и XFly, составил 54,9 млн евро, а убыток – 7,2 млн евро.Чистая прибыль авиакомпании в прошлом году составила 1,51 млн евро.
«Ситуация на рынке авиаперевозок очень сложная – задерживались арендованные самолеты, с помощью которых Nordica должна была обслуживать клиентов, не хватает как сотрудников, так и оборудования, увеличились сроки обслуживания самолетов, затраты на все виды услуг и товаров увеличились. Все эти обстоятельства в совокупности сделали экономическую деятельность Nordica убыточной», – сказал О'Брок.
По словам О'Брока, ситуация в Nordica давала основания для беспокойства еще два года назад, когда он только занял пост председателя ее совета. «У компании был только один клиент», – сказал О'Брок, добавив, что он понимал, что это рискованная ситуация.
Бывший генеральный директор компании Ян Палмер объявил в июне, что компания недавно подписала несколько долгосрочных контрактов на предоставление услуг по субподряду в Европе. «Мы являемся одной из крупнейших авиакомпаний-субподрядчиков в Европе», – заявил тогда Палмер.
Как две отдельные компании
По словам О'Брока, ситуация осложнялась еще и тем, что два года назад Nordica и Xfly были как бы двумя отдельными компаниями, и лишь в прошлом году их фактически перевели под единое управление.
Председатель Совета подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, Nordica до сих пор умудрялась работать с прибылью.
Причиной убытков председатель совета назвал плохую конъюнктуру внешнего рынка и выбранную в конце прошлого года чересчур оптимистичную стратегию расширения.
Отвечая на вопросы журналистов, он не пожелал более подробно рассуждать о причинах убытков, а попросил дождаться результатов спецпроверки и аудита. Предварительные результаты будут готовы в сентябре, более полный обзор – в ноябре.
На помощь придет международная команда
Чтобы выяснить и решить проблемы компании, совет решил нанять Knighthood Global, международную консалтинговую компанию в сфере авиации, которой будет поручено реструктурировать деятельность компании, сообщил председатель совета.
По словам Дэвида О'Брока, с международной консалтинговой компанией подписан контракт сроком до полугода, в течение которого будет рассмотрена вся деятельность компании и структура затрат.
На прошедшем 27 июля общем собрании акционеров Nordic Aviation Group министр климата Кристен Михал поручил совету директоров компании провести в Nordica специальную проверку для оценки текущей деятельности и ситуации.
На прошлой неделе нынешний председатель правления Nordic Aviation Group Ян Палмер подал в совет прошение об отставке. 26 июля совет удовлетворил заявление об отставке председателя правления. Он обосновал свое решение желанием уйти на пенсию.
Новым председателем правления был назначен голландец Ремко Альтуис, ранее занимавший руководящие должности, кроме прочего, в авиакомпаниях Саудовской Аравии Etihad Airways и Air Seychelles. Он проработал в авиации почти 30 лет. Альтуиc является главой нанятой Советом группы консультантов по осуществлению разворота.
Альтуис сказал, что сегодня он встретится с сотрудниками компании и очень рад занять свою новую должность. Он сказал, что его главная цель сейчас как можно скорее ознакомиться с ситуацией в компании.
Убытки стали неожиданностью для Совета
Сандер Сальму, член совета Nordica и вице-канцлер транспорта в Министерстве экономики и коммуникаций, сказал, что убытки компании стали неожиданной для совета.
По словам Сальму, вскоре совет компании подписал договор о проведении специальной проверки, и инспекция выяснит, в достаточной ли мере правление оценило риски. Для этого необходимо проанализировать различные документы, договоры и протоколы совещаний, сказал Салму.
Кроме того, в компании планируется внутренний аудит.
Он сообщил, что гонорар консалтинговой компании, которая займется решением проблем Nordica, составляет 190 000 евро в месяц, в эту сумму входит зарплату нового генерального директора.
Говоря о приватизации Nordica, Сальму сказал, что никаких связанных с продажей государственной компании решений принято не было, хотя желание министра климата Кристен Михал состоит в том, чтобы приватизировать компанию.