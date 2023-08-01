Председатель совета Nordica об убытках компании: уже в мае прозвенел тревожный звонок

«В последние месяцы экономическое положение Nordica резко ухудшилось, а доходы компании оказались значительно ниже ожидаемых. Затраты значительно превышают доходы», – сказал Дэвид О’Брок, председатель правления Nordic Aviation Group. Он добавил, что май – это пик туризма, и компания могла бы получить прибыль в это время, но вместо этого увеличились убытки. «Это вызвало тревогу», – сказал он.

Nordica уже понесла убытки в первом квартале этого года. Этого следовало ожидать, сказал О'Брок, поскольку начало года – низкий сезон в авиации.

По предварительным данным, консолидированный общий оборот за шесть месяцев Nordic Aviation Group, то есть Nordica и XFly, составил 54,9 млн евро, а убыток – 7,2 млн евро.Чистая прибыль авиакомпании в прошлом году составила 1,51 млн евро.

«Ситуация на рынке авиаперевозок очень сложная – задерживались арендованные самолеты, с помощью которых Nordica должна была обслуживать клиентов, не хватает как сотрудников, так и оборудования, увеличились сроки обслуживания самолетов, затраты на все виды услуг и товаров увеличились. Все эти обстоятельства в совокупности сделали экономическую деятельность Nordica убыточной», – сказал О'Брок.

По словам О'Брока, ситуация в Nordica давала основания для беспокойства еще два года назад, когда он только занял пост председателя ее совета. «У компании был только один клиент», – сказал О'Брок, добавив, что он понимал, что это рискованная ситуация.