Впервые в Эстонии ⟩ В центре Таллинна вырастет высотное здание из деревянных конструкций

По словам архитектора здания Маргит Ауле из архитектурного бюро LUMIA, другого такого высокого здания с деревянными конструкциями в Эстонии пока нет, и для его проектирования они сотрудничали с Таллиннским техническим университетом и университетом ETH из Цюриха, Швейцария.

«В дополнение к деревянным конструкциям мы использовали и другие варианты, чтобы уменьшить углеродный след здания. Например, будет использоваться солнечная энергия и собираться дождевая вода. При этом в здании будут созданы стоянки для велосипедов и колясок с душевой и местами для зарядки электромобилей. Автостоянка будет перемещена на два этажа под землю. Большие террасы с прекрасным видом на город и озеро Юлемисте дополнят офисные помещения, появится озеленение, зимние сады и даже сауны», рассказала Ауле.