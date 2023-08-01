Впервые в Эстонии ⟩ В центре Таллинна вырастет высотное здание из деревянных конструкций

Девелопер Fausto Capital построит в центре Таллинна первое в Эстонии экологически чистое высотное здание, несущие конструкции которого будут полностью состоять из дерева.
Разрешение на строительство уникального здания выдано городской управой, и, по информации Fausto Capital, работы начнутся уже в этом году. Здание по адресу Тарту-маантеэ, 84B станет образцом экологически чистого строительства и будет соответствовать концепции экономичного, зеленого и устойчивого жилого и делового квартала Fahle Park, в который новое здание войдет как одна из составных частей.
Большие террасы офисного здания и зеленая площадь перед ним будут видны всем проезжающим по Тартускому шоссе. Кафе и предприятия обслуживания будут располагаться на первом этаже здания восьмиэтажного здания и выходить прямо на площадь, создавая оживленное городское пространство.
«Поскольку почти половину всего углеродного следа оставляет строительство, в этом секторе многое предстоит сделать. Деревянные конструкции дома на Тарту-мнт, 84B и зеленый жилой и деловой квартал Fahle Park в целом являются хорошим примером для всего строительного сектора и подтверждают звание Таллинна как зеленой столицы. В дополнение к высокому качеству, экологичность здания подчеркнет и усилит объем запланированного озеленения. Таким образом, здание может стать идеальным украшением одного из важных въездов в Таллинн», - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.
Экологический след перекрестно-ламинированных деревянных конструкций нового здания очень мал, а древесина как возобновляемое сырье является отличным поглотителем углерода. Его высокая огнестойкость и теплоизоляция обеспечивают энергоэффективность и низкие затраты на отопление. Также внутренний климат здания из натуральных материалов намного полезнее для офисных работников.
По словам архитектора здания Маргит Ауле из архитектурного бюро LUMIA, другого такого высокого здания с деревянными конструкциями в Эстонии пока нет, и для его проектирования они сотрудничали с Таллиннским техническим университетом и университетом ETH из Цюриха, Швейцария.
«В дополнение к деревянным конструкциям мы использовали и другие варианты, чтобы уменьшить углеродный след здания. Например, будет использоваться солнечная энергия и собираться дождевая вода. При этом в здании будут созданы стоянки для велосипедов и колясок с душевой и местами для зарядки электромобилей. Автостоянка будет перемещена на два этажа под землю. Большие террасы с прекрасным видом на город и озеро Юлемисте дополнят офисные помещения, появится озеленение, зимние сады и даже сауны», рассказала Ауле.
По словам Кеннета Карпова, партнера Fausto Capital, застройщика Fahle Park, здания Fahle Park первого этапа были оценены как достойные зеленого знака BREEAM OUTSTANDING самого высокого уровня, и таким же качеством будут обладать новые постройки квартала.