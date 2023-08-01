Си Цзиньпин неожиданно сменил командование ядерных сил Китая

Си также занимает пост председателя высшего военного командования Китая - Центрального военного совета.

На совещании в конце июля председатель подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на «решении серьезных проблем, с которыми сталкиваются партийные организации всех уровней, в таких аспектах, как сохранение абсолютного лидерства партии над вооруженными силами», сообщают государственные СМИ Китая.

Си Цзиньпин на параде Фото: Getty Images

Пекин не комментирует информацию о местонахождении Ли Ючао и Лю Гуанбиня, однако в сообщении гонконгского издания South China Morning Post, опубликованном на минувшей неделе со ссылкой на неназванные источники, говорилось, что антикоррупционная комиссия начала расследование в отношении этих генералов, а также бывшего заместителя генерала Ли - Чжан Чжэньчжуна.

Новые назначения состоялись за день до 96-й годовщины со дня основания НОАК, которая отмечается 1 августа. Объявили о них на торжественной церемонии в штаб-квартире Центрального военного совета в Пекине.

Оба были повышены в звании с генерал-лейтенанта до генерала ( 上将 ) - в Китае это высшее звание для офицеров действительной службы.

По словам Морриса, падение генерала Ли, а также недавняя замена министра иностранных дел свидетельствуют о том, что в высшем руководстве страны у Си в последнее время наметились серьезные проблемы.