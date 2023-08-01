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Пришлось вмешаться полиции: между контролером и иностранцем возникла потасовка

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Между чиновником и иностранцем возникла потасовка.
Между чиновником и иностранцем возникла потасовка. Фото: Jan Randar Raidma

Во вторник около 13 часов фотокорреспондент издания Sakala Ян Рандар Райдма стал свидетелем потасовки у ресторана Legend на улице Тарту в Вильянди: дрались парковочный контролер и иностранец.

Парковочный контролер снимал на телефон автомобиль, припаркованный перед автобусом. В это время водитель, припарковавшийся не по правилам, разговаривал с иностранцем, вместе с которым был ребенок. Иностранец подумал, что контролер фотографирует его ребенка. Он хотел посмотреть фотографию, чтобы убедиться, что ребенок не попал в кадр. Контролер был одет в обычную одежду, его служебного удостоверения не было видно.

Иностранец погнался за контролером, который ушел к припаркованному неподалеку Mercedes-Benz S-класса, чтобы начать выписывать очередной штраф, и они вдвоем рухнули на капот автомобиля. Ручка контролера поцарапала капот, также во время потасовки был сломан значок Mercedes-Benz.

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