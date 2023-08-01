Пришлось вмешаться полиции: между контролером и иностранцем возникла потасовка

Парковочный контролер снимал на телефон автомобиль, припаркованный перед автобусом. В это время водитель, припарковавшийся не по правилам, разговаривал с иностранцем, вместе с которым был ребенок. Иностранец подумал, что контролер фотографирует его ребенка. Он хотел посмотреть фотографию, чтобы убедиться, что ребенок не попал в кадр. Контролер был одет в обычную одежду, его служебного удостоверения не было видно.