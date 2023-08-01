Шаг за шагом: в Нарве заключен договор на реконструкцию лестницы Гана

«Реконструкция лестницы Гана важна для города, так как поможет сохранить и популяризировать историческую и культурную ценность городской среды и оказать положительное влияние как на общество, так и на туризм и экономику», – прокомментировала директора департамента Анне Веэво.

Основная цель проекта «Реконструкция лестницы Гана, шаг за шагом» – повысить привлекательность объектов культурного и исторического наследия в приграничной зоне как для посетителей, так и для бизнеса, в соответствии с общей концепцией развития исторической территории вдоль реки Нарва.

В рамках проекта запланированы следующие действия: реконструкция лестницы Гана, семинар для предпринимателей, а также распространение информации, связанной с реконструкцией лестницы. Планируемые результаты проекта: благоустройство исторической прибрежной зоны, безопасное и удобное соединение нижней и верхней прогулочных зон для посетителей, создание инфраструктуры привлекательной для развития туризма и бизнеса.

Проект «Реконструкция лестницы Гана, шаг за шагом» реализуется при помощи эстонской программы на внешней границе ЕС 2014-2020 в рамках Европейского инструмента соседства и софинансируется Евросоюзом.