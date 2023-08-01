World Athletics продлила отстранение российских спортсменов

Портал L'Equipe со ссылкой на главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу пишет, что запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях остается в силе.
«Мы высказались очень ясно. Решение, принятое cоветом World Athletics, которое, как мы считаем, было лучшим в интересах спорта, остается прежним», — сказал Коу.
При этом «нет», по словам Коу, говорится не навсегда. Однако сейчас решение неизменно.
«Я создал рабочую группу, которая постоянно следит за ситуацией. В настоящее время мы убеждены, что в нынешних условиях было принято лучшее решение, оно сохраняется, и мы будем защищать его, если потребуется. Но если в свете всего происходящего нам придется его изменить, то, конечно, мы это сделаем. С нашей стороны было бы смешно говорить «нет» навсегда. Но нынешняя ситуация, насколько нам известно, не просто не изменилась — она стала даже хуже. Вот на чем мы остановились», — сказал Себастьян Коу.