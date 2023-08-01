World Athletics продлила отстранение российских спортсменов

«Я создал рабочую группу, которая постоянно следит за ситуацией. В настоящее время мы убеждены, что в нынешних условиях было принято лучшее решение, оно сохраняется, и мы будем защищать его, если потребуется. Но если в свете всего происходящего нам придется его изменить, то, конечно, мы это сделаем. С нашей стороны было бы смешно говорить «нет» навсегда. Но нынешняя ситуация, насколько нам известно, не просто не изменилась — она стала даже хуже. Вот на чем мы остановились», — сказал Себастьян Коу.