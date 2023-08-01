Почему магазинные помидоры стали безвкусными? Ответ найден

При крупномасштабном производстве помидоры обычно собирают с растений еще зелеными. Они выведены для того, чтобы быть устойчивыми к вредителям, транспортировке и длительному хранению на полках, поэтому очевидно, что сельское хозяйство в первую очередь заботится о производстве прибыльных, а не вкусных помидоров. Однако даже если помидорам дать как следует созреть перед сбором и транспортировать их с особой осторожностью, они часто остаются безвкусными. Когда ученые начали исследовать эту проблему помидоров, они обнаружили генетические причины безвкусия плодов.

Это генетическая мутация, случайно обнаруженная около 70 лет назад, которую селекционеры помидоров быстро использовали в своих интересах. Сегодня эта мутация намеренно выведена практически во всех современных помидорах. Почему? Это делает их равномерно привлекательными ярко-красными по мере созревания. К сожалению, мутация, вызывающая красный цвет, деактивирует важный ген, ответственный за производство сахаров и ароматических веществ. Последний как раз и необходим для того, чтобы помидоры имели приятный запах и вкус.

Когда ученые в рамках своего исследовательского проекта включили деактивированный ген, в созревших плодах стало содержаться на 20% больше сахара и на 20-30% больше каротиноидов. Однако неравномерная окраска плодов и их зеленовато-желтый оттенок позволяют предположить, что обычные производители помидоров не проявляют особого энтузиазма в отношении его воспроизведения этого гена. Приходится довольствоваться красивыми помидорами, которые по вкусу только напоминают своих предшественников.