В Таллинне стартовал молодежный чемпионат Европы по международным шашкам

Всего в соревновании примут участие 245 игроков из 11 стран: из Нидерландов, Украины, Чехии, Польши, Бельгии, Франции, Италии, Азербайджана, Латвии, Литвы и Эстонии. Соревнования проводятся в четырех возрастных группах (младшие и мини-кадеты, кадеты и юниоры) и отдельно для юношей и девушек – всего восемь разных групп.

«Молодежный чемпионат Европы — очень важный турнир именно потому, что там играют будущие чемпионы», — сказал вице-президент Европейской конфедерации шашек Тармо Тулва. «Турнир проводится в Эстонии в четвертый раз, и на этот раз в нем принимают участие наибольшее количество игроков, которое увеличилось, несмотря на отсутствие стран-агрессоров. В качестве организатора Эстония может выставить более широкое представительство, что дает нашей молодежи возможность испытать себя в соревнованиях высшего уровня. В Таллинне во время соревнований также пройдет общее собрание Европейской конфедерации шашек (EDC), в ходе которого будут избраны новый президент и правление».

По словам президента Эстонского союза шашек Тармо Тулва, нынешний молодежный чемпионат Европы является одним из крупнейших за последние годы по количеству участников. «Можно с уверенностью сказать, что в начале августа Таллинн снова станет мировой столицей шашек», — сказал Тармо Тулва. «Эстония зарекомендовала себя как страна шашек, куда и молодые, и опытные шашисты хотят приезжать играть снова и снова. В этом году в соревновании примут участие более 240 участников из 11 стран Европы, среди которых 48 молодых шашистов из Эстонии.