Полицейские спасли жизнь женщине, упавшей с велосипеда

Несколько дней назад около полуночи в полицию поступило сообщение, что на Рижском шоссе в Пярну женщина упала с велосипеда и не встает.
Когда патруль прибыл на место, упавшая с велосипеда женщина была без сознания. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь, медики оказали женщине необходимую помощь, и она была доставлена в больницу.
С полицией связались ближайшие родственники женщины и выразили благодарность пярнуским полицейским Александру и Ранно за быстрые действия. По словам врачей, жизнь женщины была спасена только благодаря быстрой помощи.
В настоящее время женщина восстанавливается.