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Полицейские спасли жизнь женщине, упавшей с велосипеда

Карл Хютт
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Несколько дней назад около полуночи в полицию поступило сообщение, что на Рижском шоссе в Пярну женщина упала с велосипеда и не встает.

Когда патруль прибыл на место, упавшая с велосипеда женщина была без сознания. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь, медики оказали женщине необходимую помощь, и она была доставлена в больницу.

С полицией связались ближайшие родственники женщины и выразили благодарность пярнуским полицейским Александру и Ранно за быстрые действия. По словам врачей, жизнь женщины была спасена только благодаря быстрой помощи.

В настоящее время женщина восстанавливается.

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