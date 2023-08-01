Предпринимателей, публикующих маркетинговые статьи о масле CBD, призовут к ответу

В обращении говорится, что конопляное масло может представлять опасность для здоровья человека при его использовании в качестве пищевой добавки, поскольку доказательств его безопасности нет.

Таким образом, продукты CBD, предназначенные для внутреннего применения, среди них и масла CBD, не получили разрешения Еврокомиссии на распространение, в связи с чем их продажа в качестве продуктов питания, в том числе в виде пищевых добавок и пищевых ингредиентов, в Евросоюзе запрещена.