Тайна поднятия флага Эстонской ССР: кем является второй соучастник?

В письменном ответе, отправленном Postimees, Яак Валге сообщил, что вечером 23 июля ему позвонили из полиции и спросили имя человека, установившего флаг. «Я не хотел на это отвечать. У меня больше не было общения с полицией по поводу этого протеста», – написал он. Он также не согласился раскрыть Postimees, кто это был и откуда Валге знал его.