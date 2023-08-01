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Тайна поднятия флага Эстонской ССР: кем является второй соучастник?

Тарво Мадсен
, журналист
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Яак Валге.
Яак Валге. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

По данным полиции, им до сих пор не удалось установить личность человека, поднявшего флаг Эстонской ССР на стене дома писателей рядом с барельефом Юхана Смуула ранним утром 22 июля. Член Рийгикогу Яак Валге (EKRE) сказал, что он также не сообщил полиции имя поднявшего флаг.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Cепп сообщила Postimees, что процедура еще продолжается, и полиция работает над установлением личности второго мужчины. Процедура осуществляется на основании положения Уголовного кодекса о запрещенных символах.

В письменном ответе, отправленном Postimees, Яак Валге сообщил, что вечером 23 июля ему позвонили из полиции и спросили имя человека, установившего флаг. «Я не хотел на это отвечать. У меня больше не было общения с полицией по поводу этого протеста», – написал он. Он также не согласился раскрыть Postimees, кто это был и откуда Валге знал его.

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