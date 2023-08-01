В частном доме в Пирита нашли два тела

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Такое трагическое событие оказало сильное влияние на семьи, а также на всех, кто знал этих молодых людей. К сожалению, в настоящее время у нас нет ответов на многие вопросы, но мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее найти эти ответы как для родственников, так и для общественности», – добавила Каск.