В частном доме в Пирита нашли два трупа

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела молодой женщины и мужчины и огнестрельное оружие.
На прошлой неделе в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в частном доме в Пирита находятся два трупа.
По словам главного прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Саскии Каск, по предварительным данным, оснований подозревать третье лицо в преступлении нет. Полиция возбудила уголовное дело.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Такое трагическое событие оказало сильное влияние на семьи, а также на всех, кто знал этих молодых людей. К сожалению, в настоящее время у нас нет ответов на многие вопросы, но мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее найти эти ответы как для родственников, так и для общественности», – добавила Каск.
На место прибыло несколько полицейских машин
По словам соседки, это была спокойная и тихая семья, и случившееся стало для нее большой неожиданностью. Что именно произошло, дама не знает. «Вроде бы это была суббота, когда приехало несколько полицейских машин, – вспоминает женщина, рассказавшая, что в полдень перед соседним домом было полно полицейских машин. – Сирен не было, но весь район был в огнях… Следователи были в белых комбинезонах».