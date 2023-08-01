Что происходит в «Москва-Сити» после двух атак беспилотников

На этот раз беспилотник врезался в фасад здания на 21-м этаже, в районе офиса Министерства экономического развития России, выбив остекление на площади 150 кв. метров (в прошлый раз пострадал офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций).

Как утверждает Минобороны России, аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но тем не менее «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».

Рано утром СМИ публиковали фото приехавшей к деловому центру машины скорой помощи, однако, как заверяют городские власти, в результате атаки никто не пострадал.

Как атаки отражаются на работе центра

Приехавшие утром на работу сотрудники организаций, расположенных в IQ-квартале, обнаружили, что вход в башню закрыт. Как сообщал портал msk1, у здания столпились десятки работников и посетителей, а телеканал «Дождь» отмечал, что в районе делового центра возник небывалый ажиотаж на такси.

Работник одного из ресторанов в башне рассказал журналистам, что руководство провело для сотрудников краткий инструктаж на случай повторения подобных происшествий.

«У нас уже организовали четкий график, как действовать в таких ситуациях. В этот день у нас не было клиентов, поэтому было легче. Надеюсь, потом будут подробные инструкции», — отметил он.