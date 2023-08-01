В Хааберсти открылась выставка эстонской уличной фотографии

В Хааберсти, на площади перед торговым центром «Нурменуку», открылась выставка «Взгляд – 100 лет эстонской уличной фотографии». Это обзорная выставка эстонской уличной фотографии за последние 100 лет, которая будет доступна для посещения на протяжении всего августа.
Большая часть представленных на выставке фотографий была сделана на улицах Таллинна. Учитывая, что уличная фотография привлекательна для любого возраста, на выставку приглашаются все - от детей до пожилых людей. «Открытая выставка предлагает интересный и визуально эффектный взгляд на историю, - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. - Учитывая, что запечатленные на фотографиях моменты произошли в общественных местах, такая фотовыставка хорошо сочетается с открытым пространством».
Выставка организована при участии НКО Фонда имени Юхана Кууса (MTÜ Juhan Kuusi Fond) в сотрудничестве с мэрией города Таллинна и управой района Хааберсти. Экспозицию можно увидеть в Хааберсти, на площади перед торговым центром «Нурменуку» в течение августа.
Центр имени Юхана Кууса по документальной фотографии за пять с половиной лет работы организовал 20 различных фотовыставок как в своих собственных помещениях, так и вне их. Кроме того, было выполнено еще 30 проектов по цифровым фотовыставкам. Это единственное в Эстонии учреждение, специализирующееся на документальной фотографии, которое начало свою деятельность в 2017 году в творческом городке Теллискиви.
Помимо выставочной деятельности, задачей центра является исследование, сохранение и популяризация фотографического наследия известного фотографа эстонского происхождения Юхана Крууса.