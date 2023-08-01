В Хааберсти открылась выставка эстонской уличной фотографии

Большая часть представленных на выставке фотографий была сделана на улицах Таллинна. Учитывая, что уличная фотография привлекательна для любого возраста, на выставку приглашаются все - от детей до пожилых людей. «Открытая выставка предлагает интересный и визуально эффектный взгляд на историю, - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. - Учитывая, что запечатленные на фотографиях моменты произошли в общественных местах, такая фотовыставка хорошо сочетается с открытым пространством».

Выставка организована при участии НКО Фонда имени Юхана Кууса (MTÜ Juhan Kuusi Fond) в сотрудничестве с мэрией города Таллинна и управой района Хааберсти. Экспозицию можно увидеть в Хааберсти, на площади перед торговым центром «Нурменуку» в течение августа.

Центр имени Юхана Кууса по документальной фотографии за пять с половиной лет работы организовал 20 различных фотовыставок как в своих собственных помещениях, так и вне их. Кроме того, было выполнено еще 30 проектов по цифровым фотовыставкам. Это единственное в Эстонии учреждение, специализирующееся на документальной фотографии, которое начало свою деятельность в 2017 году в творческом городке Теллискиви.