Карта ⟩ IRONMAN Tallinn приведет к изменениям в организации движения

В Таллинне временные изменения в первую очередь коснутся района Хааберсти. Будут ограничены как дорожное движение, так и парковка, а также изменен график движения общественного транспорта.

В субботу, 5 августа, с раннего утра и вплоть до 19:30 воскресенья, 6 августа, будет остановлено движение автобусов № 62. Автобусы № 8, 21, 21B, 27, 36, 37, 41, 41B, 42 и 61 будут направлены в объезд.

Из-за ограничений дорожного движения и изменений маршрутов общественного транспорта во время соревнований пешая доступность остановок может усложниться, поэтому следует запастись временем, чтобы вовремя добраться до места назначения.

Следует учитывать, что направленные в объезд автобусы будут ходить по свободному графику. Во время объезда автобус будет останавливаться на всех остановках маршрута (если не указано иное). Информация о графиках движения, временных маршрутах и остановках доступна на сайте transport.tallinn.ee.

Участок Палдиского шоссе между улицами Астангу и Тяхеторни будет закрыт для движения в субботу, 5 августа, с 6:00 до 17:30, а также в воскресенье, 6 августа, с 8:30 до 16:30. Участок Палдиского шоссе между виадуком Хааберсти и улицей Астангу будет закрыт 5 августа с 4:00, а 6 августа – с 7:30.

Участок Палдиского шоссе между улицей Пийбелехе и виадуком Хааберсти будет закрыт 5 августа с 7:00 до 17:30, а также 6 августа – с 8:30 до 16:30 часов. Кроме того, на карте отмечены дороги Харьюмаа, закрытые для движения (см. вложение).

5 августа с 11:30 до полуночи будут закрыты перекрестки Палдиского шоссе и Вабаыхумуузеуми теэ, Палдиского шоссе и улицы Мыйза, а также улицы Мыйза и Вабаыхумуузеуми теэ. 6 августа те же перекрестки будут закрыты с 11:30 до 19:30. Кроме того, на время соревнований будет закрыта велодорожка между школой Рокка-аль-Маре и улицей Рандла.

Помимо этого, с пятницы по воскресенье будет закрыта для движения улица Пикалийва на участке между Палдиским шоссе и улицей Кесккюла, а также улица Сыудебаази.

В окрестностях велосипедной и беговой дистанции направлять движение будут лицензированные регулировщики. Местных жителей, оперативный и местный транспорт регулировщики будут пропускать на основании оценки ситуации, с учетом уведомлений и принятых решений.