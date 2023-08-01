На последнем пленарном заседании перед каникулами Госдума были приняты несколько законопроектов, которые облегчают массовый призыв граждан на службу в армию. Новые «мобилизационные» законы позволяют дополнительно призвать на войну до пяти миллионов россиян, пишет «Новая Газета. Европа».
На войну могут отправить еще пять миллионов россиян: какие последствия будут у нового законодательства?
Соавтор поправок и глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал их «чувствительными» изменениями, которые написали «под общую мобилизацию»: «Этот закон написан под большую войну, которой уже попахивает», – сказал он. «Новая газета Европа» рассказывает, как власти во время войны пытаются вытащить армию из «демографической ямы» и сколько россиян теперь попадают под риск призыва.
Пачка военных законов
Самым громким изменением в законе «О воинской обязанности и военной службе» стало расширение призывного возраста: теперь в армию можно призвать с 18 до 30 лет (раньше было до 27 лет). От первоначальной идеи поднять на три года не только верхний, но и нижний порог призывного возраста, «чтобы гарантировать людям получение среднего или высшего образования», депутаты ко второму и третьему чтению неожиданно отказались. «С учетом военно-политической обстановки» нижнюю границу в 18 лет оставили без изменений.
Изменения также коснутся военнообязанных в запасе и мобилизационном резерве: им предельный возраст увеличили на пять лет.
Помимо этого, закон в десять раз увеличил штрафы за неявку в военкомат по повестке (до 30 тысяч рублей) и запретил призывникам покидать Россию с того момента, как повестка окажется в электронном реестре (напоминаем, что она может там оказаться еще до вручения). Также губернаторам разрешили иметь собственные ЧВК: этим «региональным армиям» выдадут оружие и отправят на защиту границ, борьбу с диверсантами и охрану общественного порядка.
Дотянуться до уклонистов
В то время как одни госслужащие говорят о грядущей «большой войне», другие делают вид, что ничего не случилось. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 июля сказала, что нет причин для излишней резонансности этого закона: поправки лишь дают «больше возможностей» исполнить свой гражданский долг. По ее мнению, это позволит отсрочить службу в армии, если это нужно исходя из жизненных обстоятельств. «То есть, по сути, ничего не меняется», – заключила она.
Расширение призывного возраста на три года действительно ничего не изменит для тех, кому в этом году исполнится 27 лет и больше: депутат Картаполов подтвердил, что их зачислят в запас по старым правилам. Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года и не коснутся ближайшего осеннего призыва.
По всей видимости, новый закон рассчитан на будущих «уклонистов». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ежегодно с воинского учета призывников в запас уходит около 80 тысяч человек, кому исполнилось 27 лет и кто не служил в армии, «из них около 30 тысяч человек» делают это, не имея на то законных оснований.
После вторжения в Украину уклонистов от армии стало больше. Как ранее рассказывала «Новая-Европа», за шесть последних лет призывники стали в три раза чаще подавать иски к военкоматам, а норматив по весеннему призыву 2022 года военкоматам выполнить так и не удалось: из запланированных 134,5 тысяч срочников треть мужчин избежали армии.
Правозащитники полагают, что повышение призывного возраста со следующего года – попытка «допризвать» всех, кто уклонялся. «Медуза» оценила потенциальное число мужчин, которых коснется закон, в более чем два миллиона человек. Однако это число не учитывает, сколько из будущих призывников 27–30 лет уже отслужили в армии к своим 27 годам (данных об отслуживших по возрастам в открытом доступе нет), а значит, о росте базы призывников таким образом судить нельзя.
Миллионы новых «запасников»
В перспективе куда больше людей армии принесет другая поправка. Несмотря на то что призвать человека на срочную службу из запаса уже нельзя, оттуда его можно мобилизовать. Сдвиг предельного возраста «запасников» на пять лет, по самым грубым подсчетам, дополнительно принесет армии несколько миллионов потенциальных мобилизованных.
Поправки предполагают переходный период с 2024 по 2028 год: предельный возраст будут ежегодно повышать на один год. Мы попытались оценить, примерно о каком количестве призванных на войну может идти речь.
Реформа потенциально даст армии еще около 4 млн мобилизованных из запаса.
Всего в России живет 31,5 млн мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. После повышения предельного возраста для самой многочисленной категории «запасников» – граждан в звании солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман – верхний порог поднимется до 55 лет.
При этом по закону под мобилизацию не подпадают срочники – ежегодно срочную службу в армии проходит в среднем около 260 тысяч человек (примерно столько людей призывалось в последние пять лет). Если вычесть их, то получится, что при повышении предельного возраста запаса на год в 2024 год под мобилизацию может попасть на 917 тысяч человек больше, чем при старых условиях.
При увеличении предельного возраста на пять лет в 2028 году армия получит уже примерно 4,8 млн «дополнительных» мобилизованных. Это вернет мобилизационный потенциал страны на уровень 17-летней давности – схожая численность «запасников» у России была в начале 2000-х годов.
Эта оценка приблизительная и сильно завышенная: во-первых, в реальности процесс растянется на несколько лет, во-вторых, расчеты не учитывают людей, которые имеют право на освобождение от мобилизации – например, тех, у кого проблемы со здоровьем, у кого опека над пожилыми родственниками, работников военных предприятий, многодетных отцов, а также некоторых госслужащих. О том, кому полагается отсрочка, можно прочитать здесь.
Эта цифра также не учитывает, что не у всех военнообязанных запаса есть актуальная специальность. Однако это может и не быть преградой: российской армии сейчас очень нужны люди, и о «качестве» речи больше не идет, считает военный исследователь Кирилл Михайлов.
– Им действительно нужно больше солдат. Не только для того, чтобы восполнять потери, а чтобы хотя бы нормально обороняться на всех участках. Чтобы не получилось, как под Харьковом в 2022 году, когда российскую армию разгромили, потому что у нее просто не хватило войск, чтобы удержать все направления, — говорит Михайлов.
Демографическая яма 1990-х сильно усугубила и без того существующие проблемы с набором. В этой ситуации любое расширение «границ» призыва – попытка эту яму «перескочить».
– Отодвигая предельный возраст запаса на пять лет, они расширяют пул людей, кто может идти на контракт или быть мобилизованным в случае объявления новой волны. Разговоры [о мобилизации] уже идут на государственном уровне среди генерал-депутатов [имеются в виду Андрей Картаполов и Андрей Гурулев. – Прим. авт.], а с учетом продолжающихся потерь — как в наступательных, так и в оборонительных действиях – новая волна неизбежна. «Некомплект» в армии серьезный. Год назад его удалось во многом закрыть мобилизованными, однако этот ресурс подыссяк. С этим пытаются бороться набором контрактников, но, по разным данным, этого недостаточного для тех целей, что ставятся, – говорит Михайлов.
Как изменилась российская армия после войны
На самом деле, процесс «отката» к армии 17-20-летней давности начался еще год назад – в августе 2022 года, когда Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 137 тысяч – до 2 млн человек (военнослужащих из них – чуть больше половины).
Это увеличение завершило 37-летний тренд на снижение численности российской армии: с 1985 года, после реформ Михаила Горбачева, армию только сокращали. Небольшим исключением стал 2017 год, когда предельную численность военнослужащих в один миллион ровно по указу президента подняли на 13 тысяч человек, но эти «флуктуации» тогда ничего не изменили.
Число россиян, кто когда-либо служил в армии, тоже сокращалось с 1980-х. Это можно оценить по данным РМЭЗ («Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения»): число тех, кто прошел срочную службу в армии в 18 лет, резко пошло на спад с 1989 года – года вывода советских войск из Афганистана.
Если тогда среди 18-летних в армии уже успели отслужить свыше 80%, то в 1998 году их стало ровно 50%, в 2007 – 40%, а в 2012 году – уже 20% (данные ограничены 2013 годом).
Срочников постепенно заменяли на контрактников. Еще в 1996 году Борис Ельцин подписал указ, согласно которому к 2000 году российская армия должна была полностью перейти на контрактную систему. Помешал этому экономический кризис 1998 года, но намерение «наращивать» военных на контракте сохранилось. В свой первый срок Владимир Путин продолжал обещать отменить призыв и повторил это в 2019 году: «Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование».
В итоге в 2014 году Минобороны отчиталось, что контрактников в российской армии впервые стало больше, чем призывников.
Однако похоже, что планы по отмену призыва больше никого не интересуют: прошлогоднее увеличение штатной численности военнослужащих (по крайней мере номинально) уже вернуло армию на уровень начала 2000-х и еще больше увеличило потребность в срочниках.
– 137 тысяч военнослужащих, на первый взгляд, выглядит как не очень большой рост. Но сейчас российские линейные соединения (в основном пехота) должны быть укомплектованы и контрактниками, и срочниками примерно из расчета два к одному. На практике это означает, что любое увеличение штата армии влечет увеличение потребности в срочниках.
То есть на 137 тысяч новых военных нужно 45 тысяч дополнительных срочников, – говорит Кирилл Михайлов.
Это означает, что в ситуации демографической ямы нужно еще и призвать на треть больше людей, чем в прошлом году (то есть нужно примерно 340 тысяч срочников в год). Теперь всё выглядит так, что расширение границ призыва, как и предшествующие этому поправки о поражении в правах тех, кто не явился в военкомат, были неизбежны, если Россия собиралась и правда доукомплектовать армию.
При создании нового полка автоматически увеличивается потребность в срочниках еще на 300 человек, чтобы заполнить ими хотя бы один из его батальонов.
– Раньше это увеличение численности армии выглядело как «хотелка» [которая останется только на бумаге. – Прим. ред.], но это больше не так. Сейчас они объявили о создании новых воинских частей и соединений и активно готовятся к тому, чтобы эту численность заполнять: с помощью расширения призыва, контрактной кампании, перевода добровольческих формирований на контрактную основу и дальнейших волн мобилизации, – считает Михайлов.
Сергей Шойгу регулярно отчитывается о росте числа военных. В июне он сообщил о наборе 114 тысяч человек по прямому контракту и еще 52 тысячах добровольцев за последнее время. «В сутки на контракт в среднем поступает 1336 человек, это фактически каждые сутки получаем полк», – сказал Сергей Шойгу.
Прирост военных на контракте всё равно идет медленнее, чем этого бы хотелось Шойгу: Минобороны «рисовало» и продолжает «рисовать» новые дивизии, параллельно сокращая их штатную численность. Но контрактников, действительно, стало больше, признают эксперты.
– Прогресс есть, просто его оказалось недостаточно, чтобы выиграть войну с Украиной. Сейчас же чиновники пытаются решить эти проблемы авральными методами, – заключает Михайлов.