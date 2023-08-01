На войну могут отправить еще пять миллионов россиян: какие последствия будут у нового законодательства?

Правозащитники полагают, что повышение призывного возраста со следующего года – попытка «допризвать» всех, кто уклонялся. «Медуза» оценила потенциальное число мужчин, которых коснется закон, в более чем два миллиона человек. Однако это число не учитывает, сколько из будущих призывников 27–30 лет уже отслужили в армии к своим 27 годам (данных об отслуживших по возрастам в открытом доступе нет), а значит, о росте базы призывников таким образом судить нельзя.

Миллионы новых «запасников»

В перспективе куда больше людей армии принесет другая поправка. Несмотря на то что призвать человека на срочную службу из запаса уже нельзя, оттуда его можно мобилизовать. Сдвиг предельного возраста «запасников» на пять лет, по самым грубым подсчетам, дополнительно принесет армии несколько миллионов потенциальных мобилизованных.

Поправки предполагают переходный период с 2024 по 2028 год: предельный возраст будут ежегодно повышать на один год. Мы попытались оценить, примерно о каком количестве призванных на войну может идти речь.

Реформа потенциально даст армии еще около 4 млн мобилизованных из запаса.

Всего в России живет 31,5 млн мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. После повышения предельного возраста для самой многочисленной категории «запасников» – граждан в звании солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман – верхний порог поднимется до 55 лет.