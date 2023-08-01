Опасно для здоровья: на популярном таллиннском пляже обнаружены сине-зеленые водоросли

Согласно рекомендациям Департамента здоровья, при купании на пляжах в ближайшее время следует обратить внимание на свое здоровье и, при возможности, после купания умыться чистой водой с мылом. Также важно следить за тем, чтобы маленькие дети и домашние животные не глотали воду из озера. В случае подозрения на отравление, Департамент здоровья рекомендует обратиться к семейному врачу или позвонить по соответствующему информационному телефону Департамента здоровья - 16662.

«Сине-зелёные водоросли летом являются частой проблемой в озере Харку, - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. - Теперь людям следует быть осторожными, следовать рекомендациям Департамента здоровья и ждать результатов новых анализов воды».

По данным Департамента здоровья, человек может отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, если проглотит воду, богатую этими водорослями. Прежде всего, отравление представляет опасность для маленьких детей, пожилых людей и домашних животных. По мнению Департамента здоровья, перед входом в воду следует убедиться, что вода чистая.