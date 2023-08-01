«Новости в 7» за 1 августа: резкий рост сокращений, Нарва просит помощи у правительства, убытки «Nordica» и погода в августе

Сегодня в выпуске:

- Темпы роста безработицы ускорились, сложнее всего ситуация в Ида-Вирумаа. Как найти новую работу в условиях снижения экономики и массовых сокращений, разбиралась наша корреспондент

- Местные новости: цены на топливо растут вторую неделю подряд, нарвское городское собрание начинает работу в исторической ратуше, десятки тысяч жителей страны протестуют против введения налога на автомобили

- Почти в два раза подорожает отопление в Нарве. Власти города просят поддержки у правительства. К чему готовиться нарвитянам, выяснял региональный корреспондент «Новостей в семь»

- Неожиданные убытки государственной авиакампании посреди сезона заставили чиновников начать проверки. В чем причина того, что Эстонии не везет с собственными авиаперевозчиками?

- Мировые новости: растет число жертв наводнения в Китае, как принц Вильям поразил посетителей лондонского стрит-фуда

- Два месяца переменчивого эстонского лета позади, какой погоды нам ждать в августе? Наша корреспондент побеседовала на эту тему с синоптиками и жителями столицы.