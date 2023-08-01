Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 1 августа: резкий рост сокращений, Нарва просит помощи у правительства, убытки «Nordica» и погода в августе
Сегодня в выпуске:
- Темпы роста безработицы ускорились, сложнее всего ситуация в Ида-Вирумаа. Как найти новую работу в условиях снижения экономики и массовых сокращений, разбиралась наша корреспондент
- Местные новости: цены на топливо растут вторую неделю подряд, нарвское городское собрание начинает работу в исторической ратуше, десятки тысяч жителей страны протестуют против введения налога на автомобили
- Почти в два раза подорожает отопление в Нарве. Власти города просят поддержки у правительства. К чему готовиться нарвитянам, выяснял региональный корреспондент «Новостей в семь»
- Неожиданные убытки государственной авиакампании посреди сезона заставили чиновников начать проверки. В чем причина того, что Эстонии не везет с собственными авиаперевозчиками?
- Мировые новости: растет число жертв наводнения в Китае, как принц Вильям поразил посетителей лондонского стрит-фуда
- Два месяца переменчивого эстонского лета позади, какой погоды нам ждать в августе? Наша корреспондент побеседовала на эту тему с синоптиками и жителями столицы.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 1 августа.