Стыдно читать такие циничные левые высказывания, считает председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.
Сийм Каллас призывает ввести автоналог в размере 1000 евро.
В свое время Партия реформ выступала за низкие налоги, теперь она выступает за повышение всех налогов. Партия реформ превратилась в левую и популистскую партию. Сийм Каллас обосновывает автоналог тем, что владение автомобилем не является помощью бедным.
Это означает, что от налогообложения спасет бедность. Докажи, что ты не можешь справиться со своей жизнью!
Если можешь, давай обложим тебя налогом.
Никто из автовладельцев не просит никаких субсидий на владение автомобилем, людям просто не нравится новый налог.
Сийм Каллас пытается представить владение автомобилем как роскошь, без которой можно обойтись. Это ложное утверждение. Нет ничего предосудительного в том, чтобы пользоваться автомобилем. Значительная часть эстонских семей имеет автомобиль, и это не роскошь, а практическая необходимость, которая есть и у многих семей, едва сводящих концы с концами.
Выдвинутое Калласом противопоставление звучит нелепо: автовладельцы против других групп общества, которые вынуждены за свои налоги оплачивать строительство и содержание дорог.
Реальность такова, что владельцы автомобилей в Эстонии платят акциз на топливо, который значительно превышает суммы, выделенные на строительство дорог.
Сийм Каллас раскрывает философию сборщиков налогов: в действительности налог на один автомобиль должен составлять 1 000 евро. Это ведь всего лишь цифра! Именно такими словами Кая Каллас весной оправдывала 72-часовой срок согласования законопроекта о повышении налогов.
Это предупреждение народу: если мы введем этот налог, сборщики налогов не остановятся на достигнутом: зачем в будущем брать 100 евро, если можно взять 1 000 евро? В конце концов, это всего лишь цифра.
В Эстонии в последнем квартале также наблюдается рецессия. Вместо экономического роста коалиция занимается все новым и новым повышением налогов, что углубляет рецессию и увеличивает инфляцию.
Это типичная политика левых: обложим налогами людей и общество, чтобы все обнищали. Каллас утверждает, что рост произойдет за счет увеличения налогов. Реальность, говорят эксперты, прямо противоположна этому.
Цинизм таких разговоров левых, которые перед выборами обещали не повышать налоги, особенно постыден. Теперь мы читаем из уст Сийма Калласа его мечту: налог на автомобили в размере 1000 евро для всех.