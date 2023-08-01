Урмас Рейнсалу ⟩ Призыв Сийма Калласа ввести автоналог в размере 1000 евро - это позор

Сийм Каллас призывает ввести автоналог в размере 1000 евро.

В свое время Партия реформ выступала за низкие налоги, теперь она выступает за повышение всех налогов. Партия реформ превратилась в левую и популистскую партию. Сийм Каллас обосновывает автоналог тем, что владение автомобилем не является помощью бедным.

Это означает, что от налогообложения спасет бедность. Докажи, что ты не можешь справиться со своей жизнью!

Если можешь, давай обложим тебя налогом.

Никто из автовладельцев не просит никаких субсидий на владение автомобилем, людям просто не нравится новый налог.

Сийм Каллас пытается представить владение автомобилем как роскошь, без которой можно обойтись. Это ложное утверждение. Нет ничего предосудительного в том, чтобы пользоваться автомобилем. Значительная часть эстонских семей имеет автомобиль, и это не роскошь, а практическая необходимость, которая есть и у многих семей, едва сводящих концы с концами.

Выдвинутое Калласом противопоставление звучит нелепо: автовладельцы против других групп общества, которые вынуждены за свои налоги оплачивать строительство и содержание дорог.

Реальность такова, что владельцы автомобилей в Эстонии платят акциз на топливо, который значительно превышает суммы, выделенные на строительство дорог.