Белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство Польши

Министерство обороны Польши сообщило, что белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство страны. НАТО проинформировано об инциденте.
«1 августа 2023 года произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы. Пересечение границы произошло в районе деревни Беловеж на очень малой высоте, что затруднило обнаружение радиолокационными системами. Поэтому сегодня утром оперативное командование Вооруженных сил Польши в своем коммюнике сообщило, что польские радарные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны», - заявило Министерство обороны страны.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военнослужащих на границе и задействовать дополнительные силы и средства, включая боевые вертолеты.
НАТО была проинформирована об этом инциденте.
Кроме того, принято решение о вызове в МИД Польши поверенного в делах Беларуси для объяснения причин инцидента. В последнее время Россия и Беларусь активизировали свои гибридные действия против Польши.
«В связи с возможными дальнейшими провокациями мы призываем к ответственному распространению информации, которая может быть использована российским и белорусским режимами», - заявило МО Польши.