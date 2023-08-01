Белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство Польши

«1 августа 2023 года произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы. Пересечение границы произошло в районе деревни Беловеж на очень малой высоте, что затруднило обнаружение радиолокационными системами. Поэтому сегодня утром оперативное командование Вооруженных сил Польши в своем коммюнике сообщило, что польские радарные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны», - заявило Министерство обороны страны.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военнослужащих на границе и задействовать дополнительные силы и средства, включая боевые вертолеты.

НАТО была проинформирована об этом инциденте.

Кроме того, принято решение о вызове в МИД Польши поверенного в делах Беларуси для объяснения причин инцидента. В последнее время Россия и Беларусь активизировали свои гибридные действия против Польши.