ПРИПЕКАЕТ ⟩ Студия Postimees: пора ли готовиться к климатической миграции?

Как Эстония готовится к дальнейшему повышению средней температуры воздуха? Можно ли обезопасить себя? Кто окажется в центре климатической миграции? Влияет ли глобальное потепление на здоровье человека?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире специалист по изменению климата, ученый и общественный деятель Марек Страндберг. Смотрите беседу в 13:00!
- Готова ли Эстония к глобальному потеплению?
- Чем чревато потепление морей и океанов?
- Почему жара обходит стороной Эстонию?
- Изменит ли автоналог ситуацию с экологией к лучшему?
- Как пересадить всех на электромобили?
- Нужен ли Эстонии единый Закон о климате?
- Достижимы ли климатические цели?
- Вредит ли глобальное потепление здоровью человека?