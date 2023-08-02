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ПРИПЕКАЕТ ⟩ Студия Postimees: пора ли готовиться к климатической миграции?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Как Эстония готовится к дальнейшему повышению средней температуры воздуха? Можно ли обезопасить себя? Кто окажется в центре климатической миграции? Влияет ли глобальное потепление на здоровье человека?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире специалист по изменению климата, ученый и общественный деятель Марек Страндберг. Смотрите беседу в 13:00!

  • Готова ли Эстония к глобальному потеплению?
  • Чем чревато потепление морей и океанов? 
  • Почему жара обходит стороной Эстонию?
  • Изменит ли автоналог ситуацию с экологией к лучшему?
  • Как пересадить всех на электромобили? 
  • Нужен ли Эстонии единый Закон о климате? 
  • Достижимы ли климатические цели?
  • Вредит ли глобальное потепление здоровью человека?
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