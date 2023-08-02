ПРОДАДИМ ПРОХЛАДУ ⟩ Ученый: давайте рекламировать Эстонию как место отдыха от жары!

– Изменит ли автоналог ситуацию с экологией к лучшему, учитывая, что старые и грязные авто будут облагаться более низким налогом, чем новые?

– Уверен, что на данный момент в Эстонии проблема налогов никоим образом не связана с климатом.

Например, в Норвегии, электромобили полностью освобождены от налогов. При этом налоги на небольшой Volkswagen Golf с обычным двигателем почти равны цене автомобиля. Вследствие этого даже новые автомобили на бензине и дизеле в Норвегии обходятся дороже электромобилей. Разумеется, такое налогообложение оказывает позитивное влияние и на климат. Одновременно там расширяется и инфраструктура под электромобили. Процесс движется медленно, но очень организованно.

Автоналог в Эстонии – это не решение, а налоговая паника. Правительству просто нужны деньги.

Откуда их брать? Логичного объяснения введению автоналога нет. Решения принимаются в спешке.

Финляндия, Норвегия, Швеция тоже пропагандируют электромобили, но параллельно они занимаются многим другим, в том числе внедрением водородных технологий, чтобы перевести автобусы и тяжелый транспорт на водород.

Очевидно, что универсального решения не может быть. Нужно делать ставку на многообразие видов топлива, включая электричество и водород для двигателей внутреннего сгорания. Выход – в многообразии.

– Готова ли Эстония к к дальнейшему повышению средней температуры воздуха?