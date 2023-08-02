ПРОДАДИМ ПРОХЛАДУ ⟩ Ученый: давайте рекламировать Эстонию как место отдыха от жары!

– Изменит ли автоналог ситуацию с экологией к лучшему, учитывая, что старые и грязные авто будут облагаться более низким налогом, чем новые?
– Уверен, что на данный момент в Эстонии проблема налогов никоим образом не связана с климатом.
Например, в Норвегии, электромобили полностью освобождены от налогов. При этом налоги на небольшой Volkswagen Golf с обычным двигателем почти равны цене автомобиля. Вследствие этого даже новые автомобили на бензине и дизеле в Норвегии обходятся дороже электромобилей. Разумеется, такое налогообложение оказывает позитивное влияние и на климат. Одновременно там расширяется и инфраструктура под электромобили. Процесс движется медленно, но очень организованно.
Автоналог в Эстонии – это не решение, а налоговая паника. Правительству просто нужны деньги.
Откуда их брать? Логичного объяснения введению автоналога нет. Решения принимаются в спешке.
Финляндия, Норвегия, Швеция тоже пропагандируют электромобили, но параллельно они занимаются многим другим, в том числе внедрением водородных технологий, чтобы перевести автобусы и тяжелый транспорт на водород.
Очевидно, что универсального решения не может быть. Нужно делать ставку на многообразие видов топлива, включая электричество и водород для двигателей внутреннего сгорания. Выход – в многообразии.
– Готова ли Эстония к к дальнейшему повышению средней температуры воздуха?
– Трудно сказать, готова или нет. Дискуссии на эту тему продолжаются. Кстати, многие до сих пор считают, что проблема потепления климата – достаточно надумана. Тем не менее, из года в год мы наблюдаем, что колебания температур становятся все больше, количество осадков меняется и т.д. Изменение климата в наибольшей степени ощущают на себе фермеры. Весной не было тепла, начало лета оказалось засушливым.