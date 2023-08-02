Ср, 2.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ПРОХЛАДА НА ПРОДАЖУ ⟩ Ученый: здесь можно отдохнуть от жары, автоналог – результат налоговой паники

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook Twitter
Comments
  • Отдых от зноя – преимущество Эстонии
  • Автоналог – это не забота об экологии
  • Недвижимость может подорожать

Как Эстония готовится к дальнейшему повышению средней температуры воздуха? Можно ли обезопасить себя? Кто окажется в центре климатической миграции? Влияет ли глобальное потепление на здоровье человека?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире специалист по изменению климата, ученый и общественный деятель Марек Страндберг.

Выдержки из беседы:

– Пора ли готовиться к климатической миграции? Окажется ли Эстония в центре внимания климатических мигрантов?

– Вполне может быть. Прогноз NASA на 2100-й год говорит о том, что в центре возле экватора, на юге Европы, в Турции и Украине в июле будут держаться очень высокие температуры. Именно на этих широтах – высокая плотность населения. Вероятно, со временем люди начнут перемещаться в более прохладные широты. Такие страны, как Эстония, Россия и Канада через 70 лет будет выглядеть весьма привлекательно с точки зрения климата.

Логично предположить, что недвижимость в странах с прохладным климатом тоже подорожает. Однако, на самом деле, мы не знаем, как будет происходить миграция населения.

Эти процессы плохо прогнозируемы. Особенно, когда влияние глобального потепления ощутят на себе миллиарды людей.

Человек хорошо приспособлен к холоду, но при температуре +45+50 градусов можно выдержать только шесть-девять часов.

– Может ли Эстония оказаться в зоне климатической миграции?

– Эстония может оказаться в очень аттрактивной с точки зрения климата зоне.

Думаю, что уже сейчас нашу страну следует рекламировать в южной Европе как место отдыха от жары.

Туристы должны понимать, что в середине лета у нас можно цивилизованно отдохнуть от изнурительного зноя.

– Изменит ли автоналог ситуацию с экологией к лучшему, учитывая, что старые и грязные авто будут облагаться более низким налогом, чем новые?

– Уверен, что на данный момент в Эстонии проблема налогов никоим образом не связана с климатом.

Например, в Норвегии, электромобили полностью освобождены от налогов. При этом налоги на небольшой Volkswagen Golf с обычным двигателем почти равны цене автомобиля. Вследствие этого даже новые автомобили на бензине и дизеле в Норвегии обходятся дороже электромобилей. Разумеется, такое налогообложение оказывает позитивное влияние и на климат. Одновременно там расширяется и инфраструктура под электромобили. Процесс движется медленно, но очень организованно.

Автоналог в Эстонии – это не решение, а налоговая паника. Правительству просто нужны деньги.

Откуда их брать? Логичного объяснения введению автоналога нет. Решения принимаются в спешке.

Финляндия, Норвегия, Швеция тоже пропагандируют электромобили, но параллельно они занимаются многим другим, в том числе внедрением водородных технологий, чтобы перевести автобусы и тяжелый транспорт на водород.

Очевидно, что универсального решения не может быть. Нужно делать ставку на многообразие видов топлива, включая электричество и водород для двигателей внутреннего сгорания. Выход – в многообразии.

– Готова ли Эстония к к дальнейшему повышению средней температуры воздуха?

– Трудно сказать, готова или нет. Дискуссии на эту тему продолжаются. Кстати, многие до сих пор считают, что проблема потепления климата – достаточно надумана. Тем не менее, из года в год мы наблюдаем, что колебания температур становятся все больше, количество осадков меняется и т.д. Изменение климата в наибольшей степени ощущают на себе фермеры. Весной не было тепла, начало лета оказалось засушливым.

Всё стало непрогнозируемым. Последствия ощущают на своем кошельке как фермер, так и частный потребитель.

Очевидно, что в будущем скачки температур станут еще более заметными. Люди со слабым сердцем и другими проблемами здоровья остро ощутят эти перепады на себе. Нужно стремиться к тому, чтобы в городах было меньше голого асфальта, появлялось бы больше растений и т.п. Жилье горожан тоже должно быть приспособлено под изменение климата. Речь идет не только о возможности подключения кондиционеров. Окна, выходящие на юг, запад и восток, следует делать поменьше размером, строить над ними козырьки.

Подробнее повторе!

Студия Postimees: припекает: пора ли готовиться к климатической миграции? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY
Студия Postimees: припекает: пора ли готовиться к климатической миграции? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY Фото: Kermo Benrot
  • Готова ли Эстония к глобальному потеплению?
  • Чем чревато потепление морей и океанов? 
  • Почему жара обходит стороной Эстонию?
  • Изменит ли автоналог ситуацию с экологией к лучшему?
  • Как пересадить всех на электромобили? 
  • Нужен ли Эстонии единый Закон о климате? 
  • Достижимы ли климатические цели?
  • Вредит ли глобальное потепление здоровью человека?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY 

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх