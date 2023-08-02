Рейтинги: поддержка Партии реформ снизилась, центристы улучшили свои позиции

Затянувшееся снижение рейтинга входящей в коалицию партии «Ээсти 200» прекратилось, а поддержка Партии реформ пошла на спад. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса, проведенного по заказу НКО Институт социальных исследований исследовательской фирмой Norstat Eesti AS.
Согласно свежим данным, 27,2% опрошенных поддерживают Партию реформ, 22% - оппозиционную Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и 18,2% - оппозиционную Центристскую партию.
Поддержка лидирующей Партии реформ снизилась за неделю на 1,1 процентного пункта. Занимающая второе место EKRE за три недели потеряла 1,5 процентных пункта. Поддержка национал-консерваторов в настоящее время на 3,4 процентных пункта ниже, чем в конце мая. Поддержка Центристской партии, занимающей третье место, за последние четыре недели выросла на 2,6 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют входящая в коалицию Социал-демократическая партия (10%), оппозиционная партия «Отечество» (9,9%) и «Ээсти 200» (7,8%).
Партию правых поддерживают 2,1%, «зеленых» - 1,7%, иные партии - 1,2%.
Партии правящей коалиции поддерживают 45% респондентов, а оппозиционные партии - 50,1%.