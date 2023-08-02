Рейтинги: поддержка Партии реформ снизилась, центристы улучшили свои позиции

Поддержка лидирующей Партии реформ снизилась за неделю на 1,1 процентного пункта. Занимающая второе место EKRE за три недели потеряла 1,5 процентных пункта. Поддержка национал-консерваторов в настоящее время на 3,4 процентных пункта ниже, чем в конце мая. Поддержка Центристской партии, занимающей третье место, за последние четыре недели выросла на 2,6 процентных пункта.