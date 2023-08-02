Андрей Кузичкин об агентах, которые ослабляют зарубежную оппозицию Путину

Сегодня в передаче Rus.Postimees «На кухне» публицист Андрей Кузичкин. Известный российский эмигрант объяснит в чем отличие плохих и хороших русских, нужна ли активная позиция протеста против путинского режима русскоязычным в Эстонии, а так же как реагировать на политическую нетерпимость среди русских эмигрантов и местных русских. Смотрите передачу Rus.Postimees «На кухне» сегодня в прямом эфире в 10.30.