ВИДЕО ⟩ Бывший политэмигрант Кузичкин: у антипутинской оппозиции должна быть своя контрразведка

Андрей Кузичкин убежден, что необходимо создавать единый фронт не только из российской либеральной эмиграции, но и из нелиберальной эмиграции, и из единомышленников-граждан других государств из числа активистов и политических деятелей. Фото: Pm

В Эстонии проживает около 23 процентов русскоязычных, много гражданских активистов, которые могли бы начать организационную работу по созданию такого единого фронта. Да, русскоязычное сообщество в Эстонии, как и в Германии, Латвии, сильно поляризовано.

Есть активисты антипутинского склада, и есть активисты, которые поддерживают путинскую Россию, считая виноватыми в войне Украину и Запад. Нужно вести разъяснительную работу среди сомневающихся, колеблющихся, а с убежденными и влюбленными в Путина говорить не надо.

Отметим, что с начала войны в Украине людей, которые колебались или сомневались, стало намного меньше. Люди увидели, что это зло, и от Путина отошли. Даже среди местных политиков: например, Яна Тоом. Многие русскоязычные эстонские политики изменили риторику.

Андрей Кузичкин отмечает, что с начала войны в Украине людей, которые колебались или сомневались, стало намного меньше. Люди увидели, что это зло, и от Путина отошли. Фото: Pm

Так что надо продолжать говорить о преступной природе режима Путина, рассказывать правду о войне в Украине. Из-за этого отток сторонников Путина будет происходить более заметно. Если уж в России разочаровываются в этой войне, то что говорить о тех, кто живет за ее пределами.

- Как относиться к тем людям, которые устраивают в социальных сетях обструкцию таким общественными оппозиционным деятелям, как Аркадий Бабченко, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович?