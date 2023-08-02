В новом выпуске передачи Rus.Postimees «На кухне» публицист Андрей Кузичкин, бежавший из России в 2014 году и ставший гражданином Эстонии, объяснил, кого покормил яйцами Аркадий Бабченко, что делать с агентами Кремля, разваливающими оппозиционное антипутинское движение за рубежом, и для чего необходимо создать либеральную контрразведку.
ВИДЕО ⟩ Бывший политэмигрант Кузичкин: у антипутинской оппозиции должна быть своя контрразведка
Известный бывший российский эмигрант, писатель, получивший эстонское гражданство, в передаче Rus.Postimees «На кухне» поделился своей версией методов работы кремлевских агентов среди зарубежных оппозиционных Путину организаций.
Во время беседы с корреспондентом Rus.Postimees Денисом Антоновым Андрей Кузичкин затронул темы личной токсичности, активизма российских эмигрантов и спланированной информационной травли оппозиционных лидеров общественного мнения, таких как Виктор Шендерович. Он также заявил о необходимости появления единого антипутинского фронта за рубежом.
- Вы считаете возможным создание единого оппозиционного путинскому режиму фронта за рубежом?
- Это не то что возможность, это насущная потребность. Если наша либеральная оппозиция, которая оказалась за рубежом, реально ставит своей задачей трансформацию путинского режима в демократическую систему, то тогда необходимо объединять все силы. Это исторический факт, многократно подтвержденный странами Восточной Европы, где происходила трансформация от коммунизма к демократическому рыночному обществу.
Только путем создания широкого фронта, объединявшего непримиримых оппонентов, стали возможны перемены. Это цель номер один для либеральной оппозиции. Не форумы проводить, а создавать единый фронт не только из российской либеральной эмиграции, но и из нелиберальной эмиграции, и из единомышленников в других государствах из числа активистов и политических деятелей.
- А как преодолеть конфликт между коренными русскоязычными, давно живущими в Евросоюзе, и вновь прибывшими россиянами?
- Именно поэтому я и хочу сказать, что Эстония могла бы стать такой площадкой для создания широкого антипутинского фронта. Здесь неважно, какой у тебя паспорт в кармане. Важно то, какие у тебя убеждения. Главный ресурс для такого фронта – русскоязычные в ЕС.
В Эстонии проживает около 23 процентов русскоязычных, много гражданских активистов, которые могли бы начать организационную работу по созданию такого единого фронта. Да, русскоязычное сообщество в Эстонии, как и в Германии, Латвии, сильно поляризовано.
Есть активисты антипутинского склада, и есть активисты, которые поддерживают путинскую Россию, считая виноватыми в войне Украину и Запад. Нужно вести разъяснительную работу среди сомневающихся, колеблющихся, а с убежденными и влюбленными в Путина говорить не надо.
Отметим, что с начала войны в Украине людей, которые колебались или сомневались, стало намного меньше. Люди увидели, что это зло, и от Путина отошли. Даже среди местных политиков: например, Яна Тоом. Многие русскоязычные эстонские политики изменили риторику.
Так что надо продолжать говорить о преступной природе режима Путина, рассказывать правду о войне в Украине. Из-за этого отток сторонников Путина будет происходить более заметно. Если уж в России разочаровываются в этой войне, то что говорить о тех, кто живет за ее пределами.
- Как относиться к тем людям, которые устраивают в социальных сетях обструкцию таким общественными оппозиционным деятелям, как Аркадий Бабченко, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович?
- Это касается не только социальных сетей, но и когда Шендерович приезжает со своими выступлениями, его уже там ждут с тухлыми яйцами, кетчупом. Это направленные акции. Я считаю, что это негодный алгоритм поведения по отношению к таким людям, которые оказались за рубежом. Это больная тема. Этот кетчуп льется на мельницу кремлевской пропаганды, подогревающей запугивание тех, кто еще не уехал: вот видите, как их там принимают, на Западе. Это с одной стороны.
С другой, это некрасиво с человеческой стороны. Вы себе имидж положительный, когда поливаете Шендеровича кетчупом, не формируете. Такие люди маргинализируют антипутинское движение.
- Яйца, брошенные в стену здания российского посольства в Таллинне, дискредитируют борьбу против путинизма? Кетчуп на Шендеровича и яйца в посольство – одно и тоже или нет?
- Виктор Шендерович - не стены российского посольства, это не одно и то же. Если бы эту акцию Вован Каштан совершил, это было бы понятно и органично для него. Когда же это совершает Аркадий Бабченко, человек серьезный и со сложной биографией, огромный молодец, помогающий ВСУ вооружаться, то это удивляет и мешает ему, потому что это не его стиль.
- Оппозиционер путинскому режиму, находящийся в ЕС, должен заявлять активными поступками свою позицию или сидеть тихо, молча?
- Возможности самые разные. Но если Вован Каштан бросил бы эти куриные яйца – это одно, а Аркадий Бабченко бросил – это другое. Это во вред и Аркадию, и самой Эстонии. Он подкормил этими яйцами кремлевских троллей, МИДовских чиновников.
Мгновенно появился повод для всяких реляций, заявлений о том, что эта акция стала следствием враждебной политики Эстонии в отношении России. И даже пусть всего один процент поверит в это, но этот процент мы теряем.
- Могли бы вы нарисовать портрет среднестатистического кремлевского агента, мешающего созданию единого оппозиционного Путину фронта за рубежом?
- Мы должны признать, что СВР, ГРУ, ФСБ и другие спецслужбы России работают эффективно. У них огромные ресурсы, у них большой опыт, у них десятилетия легальной и нелегальной разведывательной деятельности в странах Европы.
Дать портрет кремлевского агента чрезвычайно трудно. Здесь необходимо иметь специальных людей со специальной подготовкой. Без прореживания рядов либеральной зарубежной оппозиции движения вперед не получится. Невозможна победа без своей службы безопасности. Для единого антипутинского фронта нужна фронтовая контрразведка.