Эстонские компании могут выйти вперед в сфере разработки и тестирования чипов

В ближайшее десятилетие потребность в чипах будет стремительно возрастать – об этом идет речь в новом докладе Центра мониторинга развития. По мнению экспертов, это откроет для Эстонии возможности в сфере разработки и верификации чипов, а также тестирования их надежности, пишут «Деловые ведомости».