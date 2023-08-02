Эстонские компании могут выйти вперед в сфере разработки и тестирования чипов

В ближайшее десятилетие потребность в чипах будет стремительно возрастать – об этом идет речь в новом докладе Центра мониторинга развития. По мнению экспертов, это откроет для Эстонии возможности в сфере разработки и верификации чипов, а также тестирования их надежности, пишут «Деловые ведомости».
«Создание в Эстонии крупных заводов по производству чипов маловероятно по причине высоких рисков и необходимости крупных инвестиций», – констатирует руководитель Центра мониторинга развития Уку Варблане, добавляя, что у нас есть потенциал для малого и серийного производства чипов и создания особых решений.
По данным Startup Estonia, среди эстонских технологических предприятий чиповыми технологиями занимаются, например, Selfdiagnostics (медицинские чиповые лаборатории), AS Analoogdisain (разработка микросхем), LightCode Photonics (технология 3D-камер), Testonica (тестирование ПО полупроводниковых приборов), GScan (сенсорная технология частиц) и Evikon (сенсорные устройства).
С экономической точки зрения Эстония может осуществлять определенные этапы производства новых высокотемпературных полупроводниковых приборов, например, базовых кристаллов.