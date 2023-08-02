Хельме о заявлении Калласа по поводу автоналога: разговоры о том, что автомобиль – это предмет роскоши, являются издевательством

Вчера на страницах Delfi вышла статья-мнение основателя и экс-председателя Партии реформ Сийма Калласа, в которой, в частности, он заявил, что налог на автомобили мог бы быть гораздо больше, чем предлагается. Лидеры оппозиционных партий, к которым Postimees обратился за комментариями, крайне критически относятся к идее Калласа. Представители правящих партий, напротив, немногословны.