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Хельме о заявлении Калласа по поводу автоналога: разговоры о том, что автомобиль – это предмет роскоши, являются издевательством

Свен Рандлайд
, журналист
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Нынешний председатель EKRE Мартин Хельме.
Нынешний председатель EKRE Мартин Хельме. Фото: Sander Ilvest

Вчера на страницах Delfi вышла статья-мнение основателя и экс-председателя Партии реформ Сийма Калласа, в которой, в частности, он заявил, что налог на автомобили мог бы быть гораздо больше, чем предлагается. Лидеры оппозиционных партий, к которым Postimees обратился за комментариями, крайне критически относятся к идее Калласа. Представители правящих партий, напротив, немногословны.

«Миллион автомобилей, по тысяче евро с каждого, миллиард, чтобы сбалансировать бюджет, восстановить фискальную устойчивость», – выступил Каллас с предложением в своей статье.

Танель Кийк, председатель фракции Центристской партии, заявил, что если повышение НДС будет отменено, то можно будет обсуждать даже налог на автомобили. «Но если вы одновременно повышаете НДС, подоходный налог, отменяете налоговые льготы, сокращаете семейные пособия и хотите ввести налог на автомобили – это враждебная политика, которую проводит нынешнее правительство», – подчеркнул Кийк.

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