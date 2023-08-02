В составе команды, вышедшей в 1/8 женского ЧМ по футболу, есть и эстонка

В число 16 лучших команд на женском чемпионате мира вошла и сборная Австралии, в состав которой входит футболистка с эстонскими корнями Айви Луйк.
Австралия, организующая чемпионат мира с Новой Зеландией, перед последним туром находилась в плохой позиции, команде пришлось признать превосходство Нигерии (2:3). В решающей игре австралийки встретились с Канадой, которая одержала одну победу и одну ничью с Ирландией и Нигерией соответственно.
В начале матче Австралия доминировала над Канадой и в конце первого тайма счет был 2:0. Во втором тайме австралийки отличились еще дважды. Нигерия с Ирландией сыграли вничью 0: 0, что означало, что женская сборная Африки вышла на второе место, а Австралия одержала победу в группе.
За матчем своей команды со скамейки запасных наблюдала Айви Луйк - футболистка с эстонскими корнями, чьи бабушка и дедушка по материнской линии бежали из Эстонии в Швецию во время последней мировой войны. В настоящее время Луйк играет за шведский клуб BK Häcken FF.