Еще один? Кристийне соединит с Кесклинном туннель для легкого транспорта

Город Таллинн подписал договор на проектирование и строительство под железной дорогой нового и просторного туннеля для легкого транспорта, предназначенного как для пешеходов, так и для велосипедистов.

Туннель соединит полосы для легкого транспорта на улице Техника и Палдиски-мнт. Таким образом, велосипедисты и пешеходы, движущиеся к центру города по Палдискому шоссе, могут использовать его, чтобы добраться до улицы Техника, а оттуда до центра города.

Договор подписан 21 июня Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства с OÜ INF INFRA.