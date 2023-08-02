Еще один? Кристийне соединит с Кесклинном туннель для легкого транспорта

Как сообщила управа района Кристийне на своей страничке в Facebook, город Таллинн подписал договор на проектирование и строительство еще одного туннеля, который соединит Кристийне с центром столицы.
Город Таллинн подписал договор на проектирование и строительство под железной дорогой нового и просторного туннеля для легкого транспорта, предназначенного как для пешеходов, так и для велосипедистов.
Туннель соединит полосы для легкого транспорта на улице Техника и Палдиски-мнт. Таким образом, велосипедисты и пешеходы, движущиеся к центру города по Палдискому шоссе, могут использовать его, чтобы добраться до улицы Техника, а оттуда до центра города.
Договор подписан 21 июня Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства с OÜ INF INFRA.
Одни пользователи социальных сетей уверены, что гораздо важнее было бы построить туннель между улицами Котка и Марта. Другие считают, что туннелей под железной дорогой в Кристийне достаточно, тем более что реконструируется тондиский переезд.