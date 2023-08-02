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Еще один? Кристийне соединит с Кесклинном туннель для легкого транспорта

rus.postimees.ee
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Туннель появится где-то здесь.
Туннель появится где-то здесь. Фото: Google Maps

Как сообщила управа района Кристийне на своей страничке в Facebook, город Таллинн подписал договор на проектирование и строительство еще одного туннеля, который соединит Кристийне с центром столицы.

Город Таллинн подписал договор на проектирование и строительство под железной дорогой нового и просторного туннеля для легкого транспорта, предназначенного как для пешеходов, так и для велосипедистов. 

Туннель соединит полосы для легкого транспорта на улице Техника и Палдиски-мнт. Таким образом, велосипедисты и пешеходы, движущиеся к центру города по Палдискому шоссе, могут использовать его, чтобы добраться до улицы Техника, а оттуда до центра города.

Договор подписан 21 июня Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства с OÜ INF INFRA.

Одни пользователи социальных сетей уверены, что гораздо важнее было бы построить туннель между улицами Котка и Марта. Другие считают, что туннелей под железной дорогой в Кристийне достаточно, тем более что реконструируется тондиский переезд.

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