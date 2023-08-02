Сто боровиков и несчетное количество рыжиков: корзины жителей Эстонии ломятся от грибов

Таким образом, людям, увлекающимся прогулками по лесу и сбором грибов, стоит поискать корзины и ножики. Первые «грибные грузы» уже попали на сковородки кухонь жителей Пярнумаа. Но, как всегда, урожай грибов может различаться в зависимости от места.

Проживающий в Урумарья в волости Тори Вернер Вилгас уже некоторое время возвращается из леса с впечатляющим урожаем грибов. «Последний раз, когда ходил в лес, жена сказала, чтобы таких больших рыжиков больше не приносил. Глядя на эти большие грибы, видно, что они уже какое-то время растут», – сказал Вилгас, который считает рыжики королями грибов.