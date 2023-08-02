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Сто боровиков и несчетное количество рыжиков: корзины жителей Эстонии ломятся от грибов

Мерле Ралльманн
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Фото: Verner Vilgas

У жителей Эстонии есть повод для радости: из-за продолжительных дождей в лесах стали расти грибы. В некоторых районах еще нужно подождать осадков и тепла, но кое-где шляпки грибов уже размером с компакт-диск и даже не помещаются в корзину.

Таким образом, людям, увлекающимся прогулками по лесу и сбором грибов, стоит поискать корзины и ножики. Первые «грибные грузы» уже попали на сковородки кухонь жителей Пярнумаа. Но, как всегда, урожай грибов может различаться в зависимости от места.

Проживающий в Урумарья в волости Тори Вернер Вилгас уже некоторое время возвращается из леса с впечатляющим урожаем грибов. «Последний раз, когда ходил в лес, жена сказала, чтобы таких больших рыжиков больше не приносил. Глядя на эти большие грибы, видно, что они уже какое-то время растут», – сказал Вилгас, который считает рыжики королями грибов.

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