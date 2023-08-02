США модернизируют системы залпового огня Финляндии

Власти Финляндии ранее запрашивали у США модернизацию своих РСЗО M270A1. 1 августа стало известно, что Госдепартамент разрешил сделку, сумма которой составляет 395 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

«Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по Организации Североатлантического договора (НАТО), который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», - сказано в сообщении американского Агентства по сотрудничеству в области безопасности .

M270A1 (Multiple Launch Rocket System, также известна как SPLL - Self-Propelled Loader/Launcher) - американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет. В 1980-х годах прорабатывалась возможность запуска с нее крылатых ракет AGM-137 TSSAM. Разработана фирмой Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Принята на вооружение сухопутных войск США в 1983 году. Пусковая установка смонтирована на гусеничной базе американской платформы Bradley. В кабине размещается боевой расчет из трех человек: командир установки, наводчик и механик-водитель. Применялась во время войны в Персидском заливе (1991), Иракской войны (2003-2011), второй ливанской войны (2006) и в ходе российско-украинской войны.

РСЗО приняты на вооружение ряда стран НАТО и других стран. Финляндия впервые закупила 22 такие системы в 2006 году у Голландии, которая ранее их списала. В 2010 году США продали Хельсинки еще 24 M270. В ноябре 2022 года Госдеп США одобрил продажу Финляндии крупной партии управляемых ракет для РСЗО М270 MLRS на сумму в 635 миллионов долларов.