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США модернизируют системы залпового огня Финляндии

Госдеп одобрил продажу оружия Хельсинки
rus.postimees.ee
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Бригадный генерал Сил обороны Финляндии Ману Туоминен возле финской реактивной системы залпового огня M270. Международные военные учения Cold Response 22 в Сетермуэне, к северу от Норвегии, 22 марта 2022 года.
Бригадный генерал Сил обороны Финляндии Ману Туоминен возле финской реактивной системы залпового огня M270. Международные военные учения Cold Response 22 в Сетермуэне, к северу от Норвегии, 22 марта 2022 года. Фото: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Власти США согласовали продажу Финляндии военных компонентов, необходимых для модернизации реактивных систем залпового огня (РСЗО). Хельсинки это обойдется более чем в треть миллиарда долларов.

Власти Финляндии ранее запрашивали у США модернизацию своих РСЗО M270A1. 1 августа стало известно, что Госдепартамент разрешил сделку, сумма которой составляет 395 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

«Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по Организации Североатлантического договора (НАТО), который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», - сказано в сообщении американского Агентства по сотрудничеству в области безопасности.

M270A1 (Multiple Launch Rocket System, также известна как SPLL - Self-Propelled Loader/Launcher) - американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет. В 1980-х годах прорабатывалась возможность запуска с нее крылатых ракет AGM-137 TSSAM. Разработана фирмой Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Принята на вооружение сухопутных войск США в 1983 году. Пусковая установка смонтирована на гусеничной базе американской платформы Bradley. В кабине размещается боевой расчет из трех человек: командир установки, наводчик и механик-водитель. Применялась во время войны в Персидском заливе (1991), Иракской войны (2003-2011), второй ливанской войны (2006) и в ходе российско-украинской войны.

РСЗО приняты на вооружение ряда стран НАТО и других стран. Финляндия впервые закупила 22 такие системы в 2006 году у Голландии, которая ранее их списала. В 2010 году США продали Хельсинки еще 24 M270. В ноябре 2022 года Госдеп США одобрил продажу Финляндии крупной партии управляемых ракет для РСЗО М270 MLRS на сумму в 635 миллионов долларов.

Сделка позволит обновить системы залпового огня до уровня M270A2. Модернизация будет включать: системы внутренней связи; стойки радиосвязи; пулеметные установки; комплект для интеграции транспортных средств системы управления боем; запчасти; услуги; вспомогательное оборудование; другие соответствующие элементы программы и материально-техническое обеспечение.

«Предлагаемая продажа повысит способность Финляндии противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит оперативную совместимость с вооруженными силами США и других союзных сил. Финляндии не составит труда внедрить эту модернизацию в свои вооруженные силы. Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит основного военного баланса в регионе», - отмечается в сообщении американского Агентства.

Администрация США уведомила Конгресс о принятом решении. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение сделки и ее возможное блокирование. В случае ее одобрения в число основных подрядчиков войдет компания Lockheed Martin. Кроме того, на сделке заработают американские компании Гранд-Прери (Техас), Leonardo DRS, (Арлингтон, Вирджиния), Loc Performance Products, Inc. (Плимут, Мичиган) а также британская Chelton Inc.

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