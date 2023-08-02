Круизный лайнер по маршруту Таллинн–Стокгольм отправляется на ремонт

В ходе регулярного технического обслуживания на судне проводятся как технические работы, так и обновления пассажирских помещений, сообщила судоходная компания.

С технической стороны проводятся обычные работы по очистке и техническому обслуживанию корпуса, а также замена лопастей гребных винтов корабля. Ожидаемая экономия топлива от новых, более эффективных лопастей составляет от 10 до 13 процентов.

Также в качестве пилотного проекта корпус Baltic Queen будет окрашен графитовой краской, которая, как говорят, значительно снижает водонепроницаемость корпуса. Если пилотный проект окажется успешным, компания планирует использовать графитовую краску и на других своих кораблях для достижения целей по энергоэффективности.

В пассажирских зонах будут обновлены санузлы кают, напольное покрытие в общественных зонах, а в качестве самой масштабной работы будет полностью отремонтирован ресторан Grill House, который во время ремонтных работ получит новый дизайн интерьера, мебель и предметы интерьер.

«Основной целью ремонтных работ, проводимых в начале сентября, является обновление обязательной документации Baltic Queen на период 2024–2029 годов. Наши суда проходят регулярное техническое обслуживание не реже двух раз в пять лет, чтобы выполнять соответствующие судам требования», – прокомментировал руководитель службы судов Tallink Group и старший капитан Тарви-Карлос Туулик.