Семейный врач и депутат Рийгикогу Кармен Йоллер подвергла жесткой критике родительницу, которая упорно пыталась лечить серьезно заболевшего ребенка бесполезными методами, не обращаясь ко врачу. Медик призывает полицию и налоговиков заняться активно действующими в соцсетях любителями гомеопатии, а родителей – следить, чтобы дети пропускали регулярные профилактические осмотры.
Угроза жизни ребенка ⟩ Врач осудила мать, лечившую острую фазу болезни малыша странными средствами
Кармен Йоллер вчера вечером выложила в своем Facebook скриншот поста из общедоступной группы Homöopaatia.ee, в котором одна из участниц поделилась, что у ее трехлетнего ребенка тошнота и понос, он лежит и не может уснуть. Родительница рассказала, что дала ребенку Phosphorus 200 и China 30 (гомеопатические препараты) и попросила совет, чем еще ему можно было бы помочь.
«Выходит все, что только принял. Находясь рядом, не успеваю даже схватить тазик. Также понос», - говорилось в посте, уже к данному моменту удаленном (Йоллер успела сделать скриншот публикации). В конце поста мать ребенка задала в группе вопрос: «Дальше China или Carl Cabs или еще у кого-то есть идеи?»
Комментаторы начали советовать другие гомеопатические средства (врач также выложила несколько скриншотов), а кто-то даже упомянул «Кока-колу»: «Может, не самый лучший совет, но я сама была шесть дней в лежку, все выблевала, и в итоге помогла только кока-кола. Грустно, но это правда».
Но нашлись и те, кто предложил задуматься о враче, ибо обезвоживание может привести к серьезным последствиям. «А что врачи сделают в этом случае?» - спросила на это мать. Но неравнодушная участница группы продолжила настаивать на вмешательстве медиков, поскольку маленькие дети не могут описать, что с ними происходит, и рисковать жизнью ребенка никак нельзя. Другие юзеры также начали призывать мать вызвать скорую.
Гомеопатия безвредна, но мешает своевременному диагностированию
Семейный врач Кармен Йоллер сильно возмущена этой историей. В своем комментарии к случившемуся она восклицает: «Жизнь трехлетнего ребенка в опасности, но мать пытается лечить его альтернативными методами и сомневается, стоит ли все же обратиться ко врачу. Ответственные люди уже сообщили в полицию. Сейчас публикация снята. Чтобы защитить ребенка, имя матери я скрыла».
Далее Йоллер рассказывает, что гомеопатические препараты в большинстве своем безвредны, так как не оказывают никакого терапевтического воздействия. Однако есть риск, что, увлекшись лечением неэффективными средствами, в итоге человек обратится ко врачу слишком поздно. «Чем закончилась эта история, я не знаю», - пишет Йоллер.
Пропагандистов лжемедицины - к ответу
Далее Йоллер предложила обратить внимание налоговиков, полиции и Департамента здоровья на активных участников группы Homöopaatia.ee. «Давайте узнаем, что за люди дают советы матери, здоровье ребенка которой в опасности», - пишет семейный врач, перечисляя людей, по ее данным, активно пропагандирующих гомеопатию.
«Рийну Верлин, - пишет она, - консультант по грудному вскармливанию, гомеопат и доула, любимица женской прессы. Влиятельный пропагандист лжемедицины, занимающаяся производством и продажей гомеопатических препаратов. Человек, который не может адекватно отреагировать на информацию об опасном для жизни состоянии ребенка и дает ненаучные советы, действительно подходит для работы акушеркой?»
Йоллер продолжает, что в FB-группе часто ищут советы на тему детей, рекомендуют тот или иной гомеопатический препарат, в том числе и так называемые «чудо-лекарства» MMS и DMSO, которые продаются из рук в руки за наличные.
«Например, в группе действует Майкен Сикк - секретарь Валгаской основной школы, - рассказывает Йоллер. - Валгаская основная школа - вы не желали бы прокомментировать? Нет-нет, комментарий в стиле "личная жизнь секретаря нас не касается" тут не применим, поскольку ваш секретарь публично дает советы, связанные со здоровьем».
Табличку на дверь врачам-гомеопатам и контроль здоровья детей
Также врач и парламентарий отмечает, что в Эстонии работают врачи, которые безнаказанно используют гомеопатические препараты и до сего времени делают это совершенно спокойно.
«Конечно, пациентам не сообщается, что речь идет о бездоказательной медицине. Некоторые, однако, ищут именно таких врачей. Да, согласна, пусть они будут. Но на их дверь надо повесить соответствующую табличку и прекратить продвигать гомеопатию на деньги налогоплательщиков», - говорит Йоллер, добавляя, что в нашей стране каждый имеет право верить во что угодно и отстаивать то, что он хочет, если это не вредит другим людям. «Детей мы должны защищать особенно. Дети чувствительны и хрупки, и они не могут постоять за себя», - рассуждает семейный врач.
Она призывает родителей, не желающих вакцинироваться, не пропускать регулярные профилактические осмотры своих детей. «Цель семейного врача и медсестры – обеспечить благополучие вашего ребенка и долгую и счастливую жизнь без проблем со здоровьем. Мы также обучены выявлять отклонения в развитии, серьезные заболевания и другие проблемы со здоровьем. В случае с ребенком позднее диагностирование может повлиять на всю его жизнь», - утверждает Йоллер.
«Если вы отказываетесь от регулярных осмотров, несмотря на неоднократные приглашения, знайте, что семейный врач обязан привлечь к этому Союз защиты детей. Оставлять ребенка без помощи – преступление», - заканчивает свою разоблачительную публикацию Катрин Йоллер.
В одном из комментариев к ее посту сообщается, что полиция оповестила в своем Twitter, что помощь упомянутому выше ребенку была направлена, и специалисты помогли ему правильными средствами.
«Конечно, это чушь, что такую информацию получают через соцмедиа – что будет, если ее не обнаружат вовремя», - восклицает автор комментария. В ответ ему звучат предположения, что ко всем вовремя и не приезжают, и в Эстонии происходили и еще будут происходить страшные истории, о которых общественность не узнает, поскольку никто публично не признается в нанесении вреда своим детям.
Могут вмешаться органы опеки
Пост исчез, но его содержание начало быстро распространяться, так же как и вопросы о том, куда смотрят различные органы, и предпринял ли кто-нибудь в связи со случившемся какие-то шаги. Один из веб-констеблей отметил, что коллеги из Департамента полиции и погранохраны оказали ребенку необходимую помощь. Как именно, пока неизвестно.
Капитан полиции Маарья Пунак уточнила в комментарии Postimees, что полиция еще не начала никакого производства, но первоначально об этой семье сообщат сотрудникам службы защиты детей, которые проверят самочувствие ребенка.
«То, что пишут в социальных медиа, не обязательно соответствует действительности, но иногда ситуация оказывается хуже заявленной. Сотрудник Союза защиты детей оценивает состояние ребенка, дает семье инструкции, как действовать дальше. Если самочувствие ребенка плохое, вызывают скорую помощь. Если медики видят, что здоровью ребенка угрожает опасность именно из-за методов лечения родителей (например, употребление MMS) или их бездействия, тогда об этом сообщают в полицию», - пояснила Пунак.
По ее словам, вмешательство полиции в данной ситуации последний шаг – сначала нужно помочь ребенку и направить семью к семейному врачу.
«Группы в Facebook полны советчиков, у которых нет медицинских знаний и которые часто хотят заработать на продаже своей продукции (кремы, чаи, порошки). Некоторые травяные сборы могут облегчить состояние человека так же, как, например, когда пьешь много воды, но мы видели и рекомендации, следуя которым здоровье ребенка подвергается риску. Важно удалять эти советы из социальных сетей», - сказал она.
«Время может иметь решающее значение с учетом течения некоторых заболеваний. Родители обычно сознательно не подвергают жизнь своего ребенка опасности, но в случае болезни всегда обращайтесь за консультацией к специалистам. Здоровье – наше самое большое достояние, давайте беречь его!», - призвала Пунак.
Она также добавила, что хотя, к счастью, историй о последствиях употребления неподходящих препаратов не так много, все же грустно думать о страданиях детей, которым пришлось терпеть боль и дискомфорт из-за отсутствия научно-обоснованного лечения.