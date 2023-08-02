Угроза жизни ребенка ⟩ Врач осудила мать, лечившую острую фазу болезни малыша странными средствами

«Если вы отказываетесь от регулярных осмотров, несмотря на неоднократные приглашения, знайте, что семейный врач обязан привлечь к этому Союз защиты детей. Оставлять ребенка без помощи – преступление», - заканчивает свою разоблачительную публикацию Катрин Йоллер.

В одном из комментариев к ее посту сообщается, что полиция оповестила в своем Twitter, что помощь упомянутому выше ребенку была направлена, и специалисты помогли ему правильными средствами.

«Конечно, это чушь, что такую информацию получают через соцмедиа – что будет, если ее не обнаружат вовремя», - восклицает автор комментария. В ответ ему звучат предположения, что ко всем вовремя и не приезжают, и в Эстонии происходили и еще будут происходить страшные истории, о которых общественность не узнает, поскольку никто публично не признается в нанесении вреда своим детям.

Могут вмешаться органы опеки

Пост исчез, но его содержание начало быстро распространяться, так же как и вопросы о том, куда смотрят различные органы, и предпринял ли кто-нибудь в связи со случившемся какие-то шаги. Один из веб-констеблей отметил, что коллеги из Департамента полиции и погранохраны оказали ребенку необходимую помощь. Как именно, пока неизвестно.

Капитан полиции Маарья Пунак уточнила в комментарии Postimees, что полиция еще не начала никакого производства, но первоначально об этой семье сообщат сотрудникам службы защиты детей, которые проверят самочувствие ребенка.