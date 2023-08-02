БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ⟩ Злоумышленники воруют ценные вещи из подъездов и осматривают дворы в поисках наживы

На позапрошлой неделе некий мужчина бродил по подземному гаражу одного из многоквартирных домов на Пярнуском шоссе в Таллинне и украл один велосипед и ящик с рабочими инструментами. Один из жильцов дома поймал злоумышленника, однако тому удалось вырваться и убежать.

Несколько дней спустя этот же человек вернулся в компании нескольких человек в капюшонах и со скрытыми лицами, чтобы украсть два электрических велосипеда: велосипеды были пристегнуты, на них не было аккумулятора, однако ворам удалось их унести.

Если кому-то предложат купить электровелосипеды без аккумуляторов, незамедлительно сообщите об этом в полицию.

«Дорогой велосипед украли недавно и из подъезда одного многоквартирного дома в Кристийне. Напоминаем, что хранить велосипеды и прочие вещи в подъездах многоквартирных домов не рекомендуется, к тому же это противоречит требованиям пожарной безопасности, так что велосипеды необходимо хранить в кладовках, которые можно оснастить охранной системой, то есть датчиками движения, магнитными датчиками и так далее, – сказал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла. – Также необходимо учитыват: если воры выяснили, когда в вашем подъезде лучше всего воровать велосипеды, велика вероятность, что вскоре они могут вломиться и в квартиры».

Руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс отметил, что в последнее время в полицию стало поступать больше сообщений о том, что иностранцы просят местных жителей дать им работу или просто бродят между домами.

«Каждый год перед началом летнего периода на улицах и парковках магазинов Эстонии появляются люди из Южной Европы, намерения которых нельзя назвать добрыми», – сказал он.