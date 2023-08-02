Эстонская криптокомпания потеряла десятки миллионов из-за взлома: след ведет в КНДР

Базирующаяся в Эстонии криптокомпания CoinsPaid стала жертвой хакеров – взломщики похитили десятки миллионов долларов. В компании не исключают, что атака была вызвана ее проукраинской позицией – следы ведут в Северную Корею, одного из немногих оставшихся у России союзников, пишет dv.ee.
При этом в CoinsPaid подчеркивают, что средства клиентов не пострадали, взлом затронул операционные деньги самой криптофирмы.
По характеру дальнейшего движения средств после вывода CoinsPaid удалось отследить, что автором атаки была северо-корейская Lazarus Group, стоящая за рядом крупных цифровых ограблений последних лет.
В фирме не исключают, что CoinsPaid была выбрана в качестве цели в том числе из-за украинского происхождения основателя, а также позиции фирмы по отношению к российскому вторжению в Украину.
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