Эстонская криптокомпания потеряла десятки миллионов из-за взлома: след ведет в КНДР

При этом в CoinsPaid подчеркивают, что средства клиентов не пострадали, взлом затронул операционные деньги самой криптофирмы.

По характеру дальнейшего движения средств после вывода CoinsPaid удалось отследить, что автором атаки была северо-корейская Lazarus Group, стоящая за рядом крупных цифровых ограблений последних лет.

В фирме не исключают, что CoinsPaid была выбрана в качестве цели в том числе из-за украинского происхождения основателя, а также позиции фирмы по отношению к российскому вторжению в Украину.