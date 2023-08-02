Россия признала проблемы в строительстве на границе с Эстонией терминала по сжижению газа

Российские власти признали невозможность реализации проекта по сжижению газа, который по планам должен располагаться недалеко от Эстонии. Губернатор соседнего с Эстонией российского региона Александр Дрозденко заявил на пресс-конференции, что комплекс по переработке газа в Усть-Луге не смогут начать строить в 2023 году, как это ранее неоднократно заявлялось.

«Проект будет реализован, и мы это понимаем. Единственное, что срок реализации проекта сдвигается вправо. Пока сдвижка называется - два года. В тех условиях, в которых мы оказались, это нормально», - цитируют Дрозденко российские СМИ.



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (слева), президент Финляндии Саули Ниинистё и директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев (справа) во время церемонии встречи на Финляндском вокзале в день открытия Международного арктического форума 2019 «Арктика - территория диалога». Фото: SCANPIX



Дрозденко признал, что проблемы в реализации проекта связаны с последствиями развязанной Путиным войны, хотя и не произнес этого буквально. Чиновник пояснил, что на сроках строительства сказался выход из проекта немецкой компании Linde.

«Компания Linde поступила не по-партнерски, понятно, что это не их желание. Сейчас идут судебные дела, вы не хуже меня знаете, что есть убытки, есть ущерб, он будет возмещен, если суд будет беспристрастен и справедлив», - пожаловался Дрозденко.

Чиновник верит, что российским олигархам удастся найти замену выпавшим из проекта немецким технологиям.

«Сегодня активно работают инвесторы по иным рынкам, по замещению технологии, и это получается. По моим данным, появились партнеры, которые гарантировали представление определенных узких моментов в технологии, которые были критичны с уходом Linde», - уточнил губернатор Ленобласти.



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