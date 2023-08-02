Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры

Последние два года Буффон провел в клубе «Парма», где в 1995 году началась его блестящая карьера. Его контракт позволял отработать еще один сезон. Слухи также связывали Буффона с лигой Саудовской Аравии, но, похоже, этого не произойдет.

В 2001 году Буффон перешел из «Пармы» в «Ювентус» за 52 миллиона евро, что стало на тот момент рекордной суммой трансфера среди вратарей. Он представлял клуб 17 лет. В 2006 году в составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира.

В 2018 году Буффон покинул «Ювентус» и на один сезон отправился в «Пари Сен-Жермен», но вскоре вернулся в «Ювентус». Круг замкнулся в 2021 году, когда вратарь вернулся в свой родной клуб после 20-летнего перерыва.

Кажется, уже известно, чем Буффон займетя дальше. Corriere dello Sport сообщает, что Буффон начнет новый этап в своей жизни, присоединившись к сборной Италии в качестве помощника главного тренера Роберто Манчини.

Легендарный вратарь провел в высшей лиге Италии 648 встреч. Он выиграл титул Серии А рекордные десять раз.