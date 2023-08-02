Маклер по недвижимости получил крупный штраф по весьма неожиданной причине

Маклер Майк Роуз ждал потенциальных покупателей в Камлупсе, Канада, в июле прошлого года, домовладелица, Лиска Фуллертон, в это время была не дома. Позже Фуллертон решила проверить свою камеру наблюдения, ожидая увидеть, как маклер по недвижимости проводит экскурсию по дому для потенциальных покупателей.

Но, к своему удивлению, она увидела кадры, на которых Роуз идет на кухню, берет пакет молока из холодильника и пьет из него, прежде чем поставить его обратно, сообщила газета.

Фуллертон сказала, что она была «абсолютно шокирована и напугана», главным образом потому, что инцидент произошел в то время, когда пандемия COVID-19 все еще вызывала серьезную проблему. По ее словам, пандемия стала причиной смерти как ее родителей, так и свекрови.

По словам домовладелицы, на кадрах видеонаблюдения также видно, что Роуз лежит на диване. «Это было непрофессионально во многих отношениях, – сказала Фуллертон. – Все это нарушает частную жизнь».

Болезненный штраф

Вскоре после инцидента Фуллертон подала жалобу на маклера, объяснив, что проблема была не столько в молоке, сколько в том, что агент не проинформировал ее о своих действиях.

«Он не оставил записки и не сообщил нам, что это произошло. Я выяснила это случайно, и это ужасно и просто неправильно, – сказала она. – Это заставляет тебя сомневаться в доверии к людям, которые посещают твой дом».

18 июля Управление финансовых услуг провинции Британской Колумбии согласилось с этим, сочтя действия Роуза ненадлежащим поведением, нанесшим ущерб репутации отрасли недвижимости, сославшись на Закон Британской Колумбии об услугах в сфере недвижимости.

В заявлении для CFJC Today Роуз извинился за свое «очень прискорбное и очень нехарактерное решение пить молоко из холодильника домовладельца».