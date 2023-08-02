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Печальная статистика: в этом году вода унесла жизни 26 человек

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

По предварительной статистике Спасательного департамента, за первые семь месяцев этого года в результате несчастных случаев на воде погибли 26 человек. Динамика трагических событий с прошлого года пока не поменялась.

Самым трагическим месяцем стал июнь, когда утонули семь человек. В мае и июле было шесть смертей на воде, в апреле четыре, а в марте три. За первые два месяца года на воде никто не погиб.

В этом году в Харьюмаа утонули восемь человек, в Тартумаа семеро, в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа по два человека, в Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа, Вырумаа, Валгамаа и Рапламаа по одному.

В Ярвамаа, Пыльвамаа, Пярнумаа, Ляэнемаа и на Хийумаа никто не утонул.

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