Рождаемость в Украине значительно снизилась с начала войны

В 2023 году в Украине рождалось в среднем 16 000 детей в месяц, тогда как до российского вторжения средняя рождаемость составляла 23 000 детей в месяц. По данным The Guardian, за первые шесть месяцев текущего года родилось на 38 324 ребенка меньше, чем за тот же период 2021 года.

Хотя с 2015 года рождаемость в Украине снижается в среднем на 7 процентов каждый год, падение с 2021 по 2023 годы будет самым большим за всю историю наблюдений.

Согласно данным украинской аналитической компании OpenDataBot, год после аннексии Крыма занял второе место по снижению рождаемости, когда рождаемость упала на 12 процентов.

По половому признаку особой разницы в рождаемости нет – в первом полугодии этого года родилось 49 626 мальчиков и 47 129 девочек.

Еще до начала войны в Украине наблюдался массовый спад рождаемости, и, по оценкам ООН, к 2050 году население страны сократится на 50 процентов.

«В Украине уже был один из самых низких уровней рождаемости на планете. А потом еще и разразилась война», – сказала профессор демографии Саутгемптонского университета Бриенна Перелли-Харрис.