В Виймси активизируются девелоперы: куплено еще два с лишним гектара под строительство жилья

Предприятие Capital Mill приступило к реализации нового проекта жилой застройки в районе Лаанесерва в волости Виймси. Этот амбициозный проект предусматривает строительство жилого квартала в перспективном районе для более чем 50 семей.
По словам исполнительного директора Capital Mill Каареля Лойгу, на участке Лаанесерва идет активное строительство. Постройку рядных домов планируется завершить к концу лета 2024 года. В настоящее время продолжается процесс подачи заявок на получение разрешения на строительство новых объектов.
Недавно Capital Mill приобрел шесть земельных участков общей площадью около 25 600 м2. В соответствии с детальной планировкой здесь планируется строительство 66 боксов рядных домов.
«Интерес потенциальных покупателей к новому зеленому жилому району очень высок. Об этом говорит и тот факт, что за несколько недель мы уже продали пять домов, - сказал Лойгу. - Как застройщики мы видим, что перспективные жилищные проекты привлекают внимание наших клиентов. Спрос на жилье существует даже в нынешних рыночных условиях, когда инфляция остается высокой, а ставки Euribor находятся в тренде роста. Это время множества возможностей, и спрос на качественную недвижимость определенно стимулирует дальнейшую деятельность Capital Mill в этой сфере».