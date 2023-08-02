В Виймси активизируются девелоперы: куплено еще два с лишним гектара под строительство жилья

«Интерес потенциальных покупателей к новому зеленому жилому району очень высок. Об этом говорит и тот факт, что за несколько недель мы уже продали пять домов, - сказал Лойгу. - Как застройщики мы видим, что перспективные жилищные проекты привлекают внимание наших клиентов. Спрос на жилье существует даже в нынешних рыночных условиях, когда инфляция остается высокой, а ставки Euribor находятся в тренде роста. Это время множества возможностей, и спрос на качественную недвижимость определенно стимулирует дальнейшую деятельность Capital Mill в этой сфере».