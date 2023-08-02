Найденный в Швейцарии древний наконечник стрелы мог быть выкован из упавшего в Эстонии метеорита

Согласно статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science, в швейцарском городе Мёринген был найден наконечник стрелы бронзового века, для изготовления которого использовалось железо из метеорита. Однако судя по всему, сырье было добыто не в Швейцарии и не поблизости от нее. Группа исследователей полагает, что наконечник стрелы, скорее всего, изготовлен из метеорита, который оставил кратер в деревне Каали на Сааремаа. Это говорит о том, что в Европе в то время уже существовали обширные торговые сети. За невероятным открытием стоят геолог из Бернского университета Беда Хофман и ее команда.

Чистое железо в доисторические времена было редкостью, поэтому наши предки использовали железо из упавших на Землю метеоритов. Железные метеориты встречаются довольно часто, поскольку они лучше других выдерживают скоростной полет через атмосферу нашей планеты. Такие метеориты состоят в основном из железа, часто в смеси с никелем и другими металлами. Считается, что почти все сырье для изготовления железных инструментов и оружия бронзового века было получено из метеоритов.