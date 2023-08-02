Найденный в Швейцарии древний наконечник стрелы мог быть выкован из упавшего в Эстонии метеорита

Наконечник стрелы бронзового века, найденный в Швейцарии в XIX веке, имеет неожиданное происхождение - он был изготовлен из железа, упавшего с «небес». Вероятнее всего, это железо было добыто в Эстонии
Согласно статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science, в швейцарском городе Мёринген был найден наконечник стрелы бронзового века, для изготовления которого использовалось железо из метеорита. Однако судя по всему, сырье было добыто не в Швейцарии и не поблизости от нее. Группа исследователей полагает, что наконечник стрелы, скорее всего, изготовлен из метеорита, который оставил кратер в деревне Каали на Сааремаа. Это говорит о том, что в Европе в то время уже существовали обширные торговые сети. За невероятным открытием стоят геолог из Бернского университета Беда Хофман и ее команда.
Чистое железо в доисторические времена было редкостью, поэтому наши предки использовали железо из упавших на Землю метеоритов. Железные метеориты встречаются довольно часто, поскольку они лучше других выдерживают скоростной полет через атмосферу нашей планеты. Такие метеориты состоят в основном из железа, часто в смеси с никелем и другими металлами. Считается, что почти все сырье для изготовления железных инструментов и оружия бронзового века было получено из метеоритов.
Большинство артефактов из метеоритного железа было найдено на Ближнем Востоке, в Египте и Азии, в Европе их обнаружено меньше. Однако регион Мёринген в Швейцарии, который действительно процветал в бронзовую эпоху, примерно в 900-800 годах до нашей эры, считается перспективным местом для поиска таких артефактов. И действительно, среди артефактов, найденных в Мёрингене, группа Хофман обнаружила железный наконечник стрелы.
Наконечник стрелы имел характерный для метеоритного железа состав железа и никеля, а также следы радиоактивного алюминия-26, который встречается только в космосе. Однако смесь металлов, обнаруженная в наконечнике стрелы, не совпадала с составом местного метеоритного железа, что позволяет предположить его принадлежность к особому классу железных метеоритов, известных как метеориты IAB.
Это уже дает важный ключ к разгадке происхождения наконечника стрелы. Из трех известных метеоритов IAB, упавших в Европе, состав наконечника стрелы совпадает с тремя: Богумилицким метеоритом из Чехии, метеоритом Ретуэрте-де-Буллак из Испании и нашим местный Каалиским метеоритом. Команда считает, что наиболее вероятным источником материала для наконечника стрелы является последний: когда метеорит упал на Сааремаа около 1500 году до нашей эры, он разбросал множество мелких метеоритных осколков, которые легко могли быть использованы для изготовления инструментов. Он мог попасть в Швейцарию по тем же торговым путям, что и янтарь.