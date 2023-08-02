Телефонные мошенники обманом заставляют россиян поджигать вербовочные центры

Первые подобные инциденты произошли в субботу в Крыму и Казани, где в каждом из них задержали женщин средних лет за попытку поджечь призывной пункт, сообщили Telegram-канал «База» и сайт «Реальное время».

Задержанная в Казани 62-летняя женщина рассказала следователям, что мошенники угрожали ее дочери убийством, если она не подчинится приказу. 51-летняя учительница русского языка, задержанная в Крыму, получила аналогичные инструкции в мессенджере Telegram.

76-летний мужчина был задержан в Северодвинске в субботу вечером после того, как бросил «коктейль Молотова» в военкомат, сообщил Telegram-канал «Выстрел», который, предположительно, имеет связи с российскими спецслужбами.

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в его доме, обнаружили сообщение, содержащее инструкции по наказанию предателей в военном центре.

В Санкт-Петербурге связанный с правительством Telegram-канал сообщил о мужчине, который в понедельник вечером поджег вход в призывной пункт и протаранил его ворота автомобилем. 53-летний мужчина сообщил властям, что его подослал человек, представившийся агентом ФСБ в приложении WhatsApp. По его словам, предполагаемый сотрудник ФСБ убедил его получить доступ к отправленным в Украину документам, пишет «Фонтанка».

И «База», и сайт активистов «Активатика» сообщали об аналогичных инцидентах в воскресенье и понедельник в Москве, Воронеже, Калужской, Омской и Челябинской областях. «Почти каждый поджигатель говорил, что с ним связались телефонные мошенники», – пишет «База».

Многим из задержанных были предъявлены обвинения в умышленном повреждении имущества, что влечет за собой тюремное заключение на срок до пяти лет.

Неизвестно, кто такие предполагаемые телефонные мошенники и имеют ли они связи с Украиной, как заявляют некоторые российские государственные СМИ.