КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Яна Тоом все меньше политик и все больше адвокат любимцев Кремля

Зоя Палямар на шествии «Бессмертного полка» в Таллинне в 2018 году с активистом Сергеем Чаулиным, которого, как и Палямар, больше не впускают в Эстонию за деятельность, угрожающую безопасности общества. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Полиция безопасности, сообщая о лишении вида на жительство Палямар, напомнила в июне, что КаПо «неоднократно публично объясняла, что использование в Эстонии действующих принципов демократического правового государства для поддержки направленной на сегрегацию политики России представляет собой явную угрозу безопасности», и пояснила, что вид на жительство Палямар аннулируется из «соображений безопасности», которые принимаются во внимание, если есть основания видеть «угрозу конституционному строю и предотвратить возможные преступления в будущем».

Такие формулировки позволяют предположить, что с Палямар велись предупредительные беседы, но она им не вняла. Яну Тоом же, кажется, больше всего в этой истории не устраивает, что высылки пророссийской активистки из Эстонии как таковой не было: решение о лишении Палямар вида на жительство было принято в тот момент, когда она находилась в России, при этом был введен для нее запрет на въезд в Эстонию, что помешало Палямар лично обжаловать решение в эстонском суде.

Основной упрек Яны Тоом к эстонскому государству в отношении ситуации с Палямар сводится к тому, что разбираться с ее делом нужно было в Эстонии, а не в России, и не «подкарауливать» момент ее отлучки в Санкт-Петербург.