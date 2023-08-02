В среду утром на шоссе Тарту-Выру в волости Камбья произошло дорожно-транспортное происшествие, где грузовик Scania съехал в кювет.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Грузовик съехал в кювет на Выруском шоссе
По словам водителя грузовика, во время движения произошла неисправность, и колеса автомобиля заблокировались. Затем машина начала проседать обратно на подъеме и, наконец, съехала в кювет так, что водительская кабина оказалась в кювете, а кузов осталась на дороге.
Водитель не пострадал, но из-за аварии на некоторое время было закрыто одно направление движения.
Вытащить грузовик из кювета помог другой грузовик.