Историческое решение: страны Балтии подписали соглашение о выходе из российской энергосистемы

Соглашение также предусматривает, что летом 2024 года, за полгода до синхронизации, страны Балтии откажутся от продления контракта по сотрудничеству с контролируемой Москвой постсоветской энергосистемой (БРЭЛЛ), заключенного с российскими и белорусскими операторами, сообщил оператор литовских электросетей Litgrid.

«Вместе с нашими партнерами мы согласовали конкретные действия и сроки отключения от российской системы и присоединения к Синхронной сети континентальной Европы. Впервые операторы трех стран совместно взяли на себя четкие обязательства по выполнению синхронизации в оговоренные сроки - в феврале 2025 года», - сообщил глава Litgrid Рокас Масюлис.

К февралю 2025 года будут завершены необходимые работы - установка первых синхронных компенсаторов, установка систем управления и реконструкция третьей линии между Эстонией и Латвией. Другие проекты, связанные с синхронизацией, будут реализованы к концу 2025 года или позже.

По соглашению лидеров стран Балтии и Европейской комиссией (ЕК), подписанному в 2018 году, Литва, Латвия и Эстония должны были синхронизироваться с сетями континентальной Европы к концу 2025 года.

Ранее Литва хотела, чтобы синхронизация состоялась еще раньше - в 2024 году, но Латвия и Эстония на это не согласились.